O Camping Riacho Doce, de Linha Perau, Marques de Souza, vai sediar as finais da 16ª edição do Campeonato Intercamping, considerado o maior campeonato de verão da região no futebol sete. Às 14h jogam CHB x Bote Farra (Sub 21); 15h – Lendas do Movimento x 100 Firula (Veteranos); 16h – Meninas do Gole x São Luis/Capitão (Feminino); e 17h – Os Guri da 24 B/Boteco do Jair x Os Guri da 24 A (Livre).

A presidente da Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso) Kátia Lammers, acredita que a competição já retomou o público que acompanhava os jogos antes da pandemia e destaca a consolidação da participação das categorias Sub 21, Feminino e Veteranos. Avaliou também muito equilíbrio e qualidade técnica na Força Livre. “Em nenhum momento o clima tenso em campo afetou os ânimos da torcida, que em grande parte eram famílias. Na próxima edição pretendemos aumentar o número de seguranças na fase decisiva”. Outro fato positivo é que nenhuma rodada precisou ser cancelada em decorrência de mau tempo.

“NÃO FAREMOS JOGO DE COMPADRE”

O coordenador dos dois times que chegam a final da Força Livre (Box) Alisson Prates revela que os dois planteis fazem parte de um grupo de 40 jogadores que está nas decisões das principais competições de verão do Vale do Taquari. “Estamos no mata-mata da Copa Mimi em Teutônia, na semifinal do torneio do Sete de Setembro em Lajeado e ficamos campeões em Bom Retiro do Sul. No Intercamping os dois times têm excelentes jogadores. O ‘A’ tem o Pipoca que é especialista em decisões de futebol sete e o Lilo. O ‘B’ tem o Eliezer que está fazendo muitos gols, o Xiru, Mindinho e o goleiro Ney que atuou pela Alaf. Durante a campanha, o ‘A’ perdeu a estreia por desfalques e levou 4×0 do Boteco do Jair, que desclassificamos na semifinal. O ‘B’ perdeu apenas um jogo para a equipe local, o Penetras. Queríamos nossos dois times na final, mas não vamos fazer jogo de compadre. Os dois times querem vencer a qualquer custo”, observa. A divisão de futebol da Boate 24 Horas foi criada em 2019.

RESULTADO DAS SEMIFINAIS: CHB 2 x 1 Assombrados (Sub 21); Lendas do Movimento 4 x 0 Futuros Velhos (Veteranos); Desimpedidos 0 x 2 Bote Farra (Sub 21); 100 Firula 1 x 0 Picada May (Veteranos); Vc Amigos 0 x 4 Os Guri da 24 B/Boteco do Jair (Livre); e Boteco do Jair 0 x 1 Os Guri da 24 A (Livre). A competição é uma realização da Aemaso, com apoio do STR, Sicredi e prefeitura de Marques de Souza.

Aemaso prepara Campeonato de Voleibol

A pedido de atletas de toda a região, a Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso) está organizando seu 1º Campeonato de Vôlei. A competição terá três modalidades – Feminino e Masculino Municipal e Misto Aberto (no qual será permitido inscrever equipes de fora).

O início está previsto para 4 de março. Os jogos serão realizados no ginásio da Sociedade Escolar, no Centro, sempre nas noites de sexta-feira. O custo de inscrição para as modalidades Municipal Masculino ou Feminino será de R$ 100. E Misto Aberto de R$ 300. Os jogos serão de três sets, os dois primeiros indo até 25 pontos e o terceiro até 15 pontos.

A reunião técnica para definição dos últimos detalhes será quarta-feira, dia 23, no ginásio da Sociedade Escolar, às 20h. As fichas de inscrição poderão ser retiradas com João Jung pelo telefone (51)99911-1191 ou com Katia Lammers pelo (51) 99455-2022.

