Esportes

A escolinha Fundamentos do Futebol Moderno (FFM) terá um torneio na manhã do próximo domingo dia 27. A competição envolverá jogadores de Sub11 a Sub16 e ocorrerá no campo de futebol da sede social do bairro Medianeira. As inscrições encerram na segunda-feira, dia 21. Mais detalhes pelo fone 99840-1939 c/ Paulinho Sabará.

Os treinos da FFM ocorrem às 8h30min das sextas-feiras; e da sub14 e sub16 das 9h40min às 11h10min. Nos sábados treinos e jogos a partir das 8h. Sabará, tem expectativa de realização de torneios interbairros, e também cobra um olhar do poder público para outras modalidades esportivas, como skate, maratona, bicicleta e esportes aquáticos.

Por daiane