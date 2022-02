Educação

Todos os anos, no mês de fevereiro, o clima de volta às aulas toma conta do ar e envolve as escolas e os lares, onde crianças e jovens estão entusiasmados pelo reencontro e também por aprender. Após os momentos mais tensos de pandemia de covid-19, onde estiveram totalmente fora do espaço físico da escola e fizeram de suas casas as salas de aula para aprender virtualmente, o ano de 2022 chega trazendo novamente o antigo clima e expectativa. Os cuidados seguem e a pandemia ainda não acabaram, mas com o avanço da vacinação e cumprimento dos protocolos, as salas de ala estão prontas para mais um começo de ano letivo.

Na rede municipal de Arroio do Meio, ele inicia para 322 crianças de 4 e 5 anos que frequentam o Turno Integral na próxima terça-feira, dia 08. Dez escolas do município estão se organizando para receber as crianças que ficam com um monitor no contraturno da aula, realizando diferentes atividades de aprendizagem. Refeições, lanche, higienização e descanso também são feitos nas escolas.

Nesta terça-feira, dia 1º, a equipe pedagógica da secretaria de Educação esteve reunida para realizar o planejamento do retorno. As equipes diretivas de todas as escolas foram atendidas de forma individual no intuito de organizar o retorno dos alunos após o período de recesso. Na quarta-feira, dia 2, ocorreu reunião das equipes diretivas as Eceis e, no dia 9 está agendada reunião para as das Emefs, onde serão passadas todas as recomendações para a volta às aulas.

A abertura do ano letivo para todos os professores, equipes de apoio e funcionários das escolas ocorre no dia 14 de fevereiro, no salão da Comunidade de Rui Barbosa. Eles terão, no turno da manhã, palestra com José Messiano Filho, com o tema “Ensinando e aprendendo com prazer: a neurociência entra em ação”. No dia 15, cada educandário fará seu planejamento interno.

Os mais de dois mil alunos da rede municipal retornam às escolas no dia 16 de fevereiro. Na ocasião também inicia o Mais Educação, ofertado em nove escolas do município, atendendo 332 crianças. “Ressaltamos que manteremos os protocolos de distanciamento, de prevenção da covid, com uso de máscara, de álcool em gel, aferição da temperatura”, acrescenta a secretária. Ela aproveita para fazer um apelo de conscientização aos pais: “se o aluno tiver algum sintoma, que tenham a consciência de que essa criança não deve ser mandada para a escola”.

Cerca de 300 alunos retornam no Bom Jesus São Miguel

No Colégio Bom Jesus São Miguel, o início do ano letivo também ocorre no dia 14. Segundo a gestora do Colégio, Maria Cristina Gabriel Gonzatti, cerca de 300 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio retornam.

O Colégio Bom Jesus São Miguel atende aos protocolos de saúde do governo do Rio Grande do Sul. Em relação às medidas contra a doença, o Departamento de Saúde Escolar (DSE) do Colégio possui um protocolo, do qual se destacam as seguintes medidas: evitar aglomeração de estudantes, com especial atenção na entrada e na saída das aulas e no horário do lanche; dispor de álcool em gel em todas as dependências do colégio; manter o uso de máscara obrigatório – é recomendado aos alunos que levem máscaras de reserva para trocar, principalmente após o intervalo; higienizar de objetos em todas as dependências do colégio; realizar os intervalos são feitos em regime escalonado (as turmas não se misturam nos ambientes externos); manter demarcações no chão para o distanciamento estão mantidas; manter em aulas remotas (on-line) os alunos com comorbidade e aqueles com suspeita ou confirmação de covid-19; cancelar as ambientações entre todas as turmas, que normalmente são realizadas no início dos anos letivos. O acolhimento será realizado, mas com todos os cuidados para evitar aglomeração.

Rede estadual volta às aulas dia 21

Na rede estadual de ensino, o ano letivo começa dia 21 de forma 100% presencial. Conforme a 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que tem sede em Estrela, para os municípios de Arroio do Meio, Marques de Souza, Travesseiro, Capitão e Pouso Novo retornarão em torno de 1.100 alunos. Conforme a CRE, dos dias 14 a 18, ocorre a formação continuada para os professores.

Em Arroio do Meio, a diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, Valquíria Pretto Dienstmann salienta que os protocolos como uso de máscara, uso de álcool gel, entre outros, serão mantidos. No turno da manhã, serão cinco turmas de primeiros anos, sendo que estes começarão no Novo Ensino Médio, tendo disciplinas novas no currículo (Mundo do Trabalho; Cultura e Tecnologia Digitais), como componentes obrigatórios. “Como fomos uma das escolas piloto, os segundos e terceiros anos da manhã dão sequência ao percurso formativo que tinham e os segundos e terceiros noturnos seguem o Ensino Médio Tradicional. Ainda, à tarde, temos as turmas de fundamental de 6º ano em diante. Então, na escola teremos quatro matrizes curriculares diferentes”, explica.

Sobre o quadro de professores e funcionários para a escola, a diretora diz que a situação é tranquila, que haverá novamente o contrato com terceirizados pelo estado no caso de merendeiras e profissionais da limpeza. Com os professores, as disciplinas estão bem distribuídas. No caso das duas novas acrescentadas, a Seduc ofereceu capacitação aos educadores da própria escola, interessados. “Desejamos que seja um bom início de ano letivo a todos. Estamos nos preparando para receber a todos”, completa.

Por daiane