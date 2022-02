O Alto Taquari

A pavimentação da VRS-811, que liga Travesseiro e Arroio do Meio, iniciou em outubro de 2021. A extensão total da obra é de 9,5 quilômetros. Contudo, o município de Travesseiro já executou um trecho de 3,5 quilômetros. A conclusão dos seis quilômetros restantes está prevista para o fim de 2022. Ainda no ano passado foi feita a base asfáltica em uma extensão de 1,5 quilômetro. Ao todo serão investidos R$ 13 milhões, com recursos do Estado.

Nessa fase das obras, que estão sendo executadas pela Conpasul, estão presentes 10 maquinários e 18 funcionários em tempo integral. A equipe trabalha no alargamento e nivelamento da pista, bem como na drenagem. Ainda no começo do trecho será preciso levantar a pista em cerca de dois metros, a fim de se evitar o alagamento em épocas de cheia do rio Forqueta.

Autorizadas pelo governador Eduardo Leite, as atividades na VRS-811 começaram pela limpeza do trecho localizado em Travesseiro e devem seguir em direção a Arroio do Meio. Com o avanço do trabalho, ocorrerá a terraplanagem, a drenagem, a execução de bueiros e galerias e, então a pavimentação e as obras complementares.

“O cronograma de execução da obra é de 12 meses. Portanto, no final de 2022, os moradores da região poderão acessar a cidade de forma muito mais eficiente, o que contribuirá com o desenvolvimento local”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Para as moradoras da divisa entre Travesseiro e Arroio do Meio, Nilse Tatsch e Liria Krumenauer, a pavimentação entre os municípios é muito importante, pois acabará com a poeira, barro e dará mais agilidade aos motoristas. Nilse ressalta que a única preocupação é a de os veículos passarem em alta velocidade, principalmente os motociclistas, que mesmo em estrada de chão não moderam na velocidade. Liria espera ansiosa pelo término da obra, pois é um marco histórico, que as comunidades esperam há anos, além de valorizar os imóveis.

Por daiane