O Alto Taquari

Foram retomadas na terça-feira, 22, na Casa do Museu, em Arroio do Meio, as reuniões mensais do grupo Conversando Sobre Turismo. Os encontros têm por objetivo discutir alternativas de fomento ao setor com participação de representantes do Poder Público, empreendedores, comunidade e interessados pela área.

Um dos principais assuntos abordados no primeiro encontro foi em relação à necessidade do município se preparar ainda mais para o turismo, principalmente em função da construção do Cristo Protetor em Encantado. Para o grupo, é importante realizar um trabalho junto à comunidade para mostrar o quanto o turismo pode beneficiar o município.

Na ocasião também foi explanado ao grupo sobre a criação do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e suas principais ações. Este é formado por integrantes de várias entidades do município e tem na presidência Vivian Horst.

O próximo encontro ocorre dia 22 de março, às 19h, na Casa do Museu. Este será aberto ao público e empreendedores das áreas de hotelaria e alimentação do município.

Por daiane