O Alto Taquari

O prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini, recepcionou em seu gabinete na quinta-feira, dia 10, o deputado estadual Gersom Burgmann (PDT). O encontro foi acompanhado pelo secretário da Saúde, Roges Gheno, que também é o presidente do PDT de Pouso Novo. Na oportunidade, o prefeito apresentou demandas do município de Pouso Novo ao deputado, visando o desenvolvimento do município e o melhor para os munícipes.

Por daiane