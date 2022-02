O Alto Taquari

O Centro de Referência da Assistência Social – Cras de Pouso Novo, encerrou nesta quinta-feira, dia 17, as aulas do curso de artesanato de introdução à costura e transformação das peças dos vestuários. O curso que teve 10 alunos inscritos e mais de 30 horas/aula, foi ministrado pela professora Eleni Bertolo, do Senar. Layane Paludo, coordenadora do Cras, disse que o objetivo do curso é profissionalizar as pessoas para o mercado de trabalho. O curso vem ao encontro do Programa Acessuas Trabalho que o município desenvolve sendo ele formal ou informal através de parceria com o Senar, vindo ao encontro dos serviços prestados pelo Cras, além de desenvolver a autonomia de rendimento dos participantes.

Por daiane