Resenha do Solano

Na minha adolescência, quando foi criada a Área de Lazer Pérola do Vale, durante os primeiros governos de Danilo Bruxel, alguns cinéfilos comparavam o local com misterioso acampamento de Crystal Lake de Sexta-Feira 13. Eu nunca gostei de filmes de terror, mas crimes acontecem e pessoas inevitavelmente morrem. Enquanto sociedade, mancham nossas estatísticas, nossa história e fazem refletir.

Exageramos no desenvolvimento econômico – indústrias, loteamentos, negócios e competividade – e deixamos o ser humano de lado? Nos preparamos para acolher e inserir as pessoas de fora na nossa cultura? Era realmente uma necessidade do povo de Arroio do Meio? É o que pensam muitos nativos como Pedro Canísio Führ (página 14).

Óbvio que a migração de pessoas para locais com mais prosperidade é um fenômeno global. A abertura de portas para trazer gente para ajudar no nosso desenvolvimento, infelizmente traz efeitos colaterais, porém, muitas coisas positivas que nesse momento, talvez brevemente, não estamos conseguindo enxergar.

Em julho do ano passado, tive a oportunidade de acompanhar o Consulado do Grêmio de Arroio do Meio, numa ação social (foto abaixo). Entre as casas visitadas estava a então moradia de Angélica Maria Tonini, vítima de um dos crimes que mais gerou repercussão em Arroio do Meio nos últimos tempos (página 9). Na época, chamou nossa atenção a desproporcionalidade de uma moça tão bonita estar inserida numa realidade tão difícil.

Não tenho dúvidas do que ocorreu será esclarecido pela polícia e a justiça certamente será feita. O que instiga a todos é quem era Angélica e quais eram os sonhos da catadora de materiais recicláveis que tinha perfil de modelo e começava a trabalhar numa loja.

A apologia na praça (página 04) e este crime são apenas pequenos indícios de um desequilíbrio do que pregam as leis, os bons costumes zelados por pessoas mais maduras e esclarecidas e a realidade nua e crua que, muitas vezes, é mais cruel do que lindas fotos e paisagens em que queremos estar por alguns instantes, ‘eternizando sonhos’.

A mesma família que manda o guri dirigir caminhão e aprender a se virar no coro, às vezes, blinda e mina a mocinha por uma vida perfeita. Não é uma regra geral, mas são coisas que ainda acontecem. De fato, não haverá príncipes com jet-skis suficientes e nem todos eles são caras tão legais. No meio disso existem atalhos, versões e conflitos.

É circular um pouco por aí, que muita coisa mudou desde 2000. Os também sonhos mudaram. Estão mudando constantemente. A malandragem também.

Ainda sobre apologia, na elite, a maioria nem faz porque é ‘cringe’ ou coisa de classes sociais inferiores que costumam aparecer mais nas estatísticas. Até porque quando rico ‘pisa na bola’ nas mais diversas circunstâncias, tem cacife e recebe orientações, que não vem ao caso.

O que sabemos é que nada vai trazer a vida de Angélica e nem de ninguém de volta. Cabe a nós deixarmos nossos exemplos e marcas na história. Como está tentando fazer o ex-jogador profissional Paulo Sabará com o projeto social da escolinha Fundamentos do Futebol Moderno (FFM) (página 25).

MUSAS DO LAJEADENSE

Apesar da polêmica em torno de supostos votos fakes ou por inteligência artificial na disputa do Musa do Lajeadense, justificativas e da expectativa de uma prorrogação por uma votação de desempate por parte do público regional, os títulos de musas ficaram em boas mãos. As pessoas que acompanham a trajetória da modelo Daniela Branchi, 25 anos, de Arroio do Meio, destacam sua paixão pelo futebol não só enquanto torcedora, mas enquanto jogadora das Lunáticas. A outra escolhida é Ciane Dutra, 25 anos de Lajeado. O título é valido por um ano. Neste período as vencedoras têm compromisso em representar o clube e torcida em determinadas ações promovidas. A escolha integra o plano de regionalização do clube.

FFM DIVULGA TREINOS

Escolinha Fundamentos do Futebol Moderno (FFM) coordenada pelo ex-jogador profissional Paulo Sabará, terá treinos no CT Medianeira (Campo do Salão Comunitário) de atletas até 13 anos às 8h30min das sextas-feiras; e da sub14 e sub16 das 9h40min às 11h10min. Nos sábados treinos e jogos a partir das 8h.

DIVERSIDADES DE MODALIDADES X FUTEBOL

Em conversa com o presidente do Sport Clube União de Arroio Grande, Edson Friedrich, durante a realização de evento de ciclismo no último domingo (27), ele comentou a respeito da possibilidade do clube voltar a disputar o campeonato municipal de futebol em todas as categorias em 2023. “Eventos como o do ciclismo, veloterra, offroad e corridas de trilha, evidenciam que há muitas opções que concorrem com o futebol que tinha a preferência até os anos 2000. Vamos analisar a viabilidade. Nesta edição vamos disputar com a categoria Veteranos”.

Por daiane