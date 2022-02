O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O CRIE_TI, a nova formação na área de Tecnologia da Informação (TI) da Universidade do Vale do Taquari – Univates, segue com inscrições abertas para a turma que terá início em 21 de fevereiro. Os estudantes têm a possibilidade de pagar o curso depois da conclusão das atividades e podem desfrutar de uma experiência universitária de modelo internacional, residindo num dos campi universitários mais bonitos do Brasil.

A formação intensiva, com dez meses de duração, busca contribuir para a formação de profissionais que estão em falta no mercado de trabalho. Apenas no Vale do Taquari, conforme conversas da Instituição com empresários, estima-se que há cerca de 500 vagas que poderiam ser preenchidas imediatamente na área de TI. O projeto foi baseado no que organizações apontaram como as suas maiores necessidades e está sendo realizado em parceria com empresas do Vale do Taquari, como a Tomasi Logística.

Conforme o diretor comercial da empresa, Diego Tomasi, o apoio ao CRIE_TI ocorre porque “entendemos que a tecnologia e as inovações são fundamentais, tanto para o desenvolvimento da Tomasi quanto para o desenvolvimento da logística no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul. Profissionais da área de TI podem trazer várias inovações tecnológicas para os nossos processos, para a nossa operação, para a nossa logística e, com isso, a Tomasi como empresa conseguirá reduzir seus custos, ter uma melhor comunicação e uma maior visibilidade”.

Tomasi acrescenta que este é um projeto muito interessante tanto para a Tomasi como para os futuros profissionais, muitos deles saindo do Ensino Médio e querendo entrar no mercado de trabalho. “O CRIE_TI dá a oportunidade de uma profissionalização rápida para que as pessoas possam também ingressar rapidamente no mercado de trabalho. A Tomasi tem muito interesse neste projeto pela troca de experiências que teremos com esses alunos para trazer inovações para a empresa, além de proporcionar a eles uma vivência na prática da logística”, finaliza.

As inscrições para o CRIE_TI são gratuitas e podem ser feitas até as 22h do dia 10 de fevereiro, pelo site univates.br/crieti. A seleção será composta de formulário preenchido no momento da inscrição, currículo que deve ser anexado e em entrevista a ser realizada com o coordenador do curso. As informações completas sobre o processo seletivo podem ser conferidas em edital. Para se candidatar é necessário ter Ensino Médio concluído.

Mais informações podem ser obtidas no site do curso CRIE_TI da Univates, disponível em www.univates.br/crieti, pelo telefone 0800 7070809 ou pelo e-mail crie_ti@univates.br.

Por daiane