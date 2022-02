O Alto Taquari

Esteve no bairro Medianeira, Arroio do Meio, no último sábado, o primeiro brasileiro a receber o título de melhor do mundo de futsal da Fifa, Jorge Luís da Costa Pimentel, 53 anos, coordenador do Projeto Social Jorginho 13 – Cidadão Sem Diferença. O evento ocorreu na sede do salão comunitário da localidade, na presença do presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Luís Schneider (MDB), dos empresários Marco Mallmann e Jorge Weizenmann, pais e atletas assistidos pela Escolinha Fundamentos do Futebol Moderno (FFM) que são treinados pelo ex-jogador profissional e pastor Paulo Sabará no campo do bairro.

Da favela, dominada pelo crime e tráfico, sem perspectivas, às oportunidades que o levaram ao topo do mundo e permitiram a consolidação da carreira, a decadência e a redenção enquanto treinador e empresário do meio, foram os assuntos abordados pelo craque. “Todos os meus outros amigos de infância acabaram sendo presos”.

Relembrou do início da trajetória, quando foi descoberto por um olheiro, aos nove anos de idade numa pelada, num fim de tarde de chuva. Falou da desconfiança que tinha do olheiro e suas propostas, pois até então a favela era sua realidade e dos desafios ao ser o único a jogar descalço num clube, da possibilidade de poder se alimentar três vezes ao dia numa escola e com os demais atletas. Contou sobre a inserção social que lhe permitiu evoluir seu discernimento e a oportunidade das grandes competições, que o levaram a crescer na carreira. “Deixei baladinha, namoradinha e outras coisas tudo de lado, pois percebi que ali estava minha chance de ter um futuro melhor”.

A primeira das oportunidades para se destacar foi o Campeonato Brasileiro de Futsal de Seleções por Estado, no qual foi campeão pelo RJ, artilheiro e melhor jogador da competição. O que abriu portas a sair da favela e jogar pelo Grêmio aos 17 anos de idade. Seu desempenho pelos juniores e profissional, o levaram a ser contratado pela Enxuta de Caxias do Sul, por onde atuou nove temporadas, sendo campeão brasileiro oito vezes e convocado pela Seleção Brasileira diversas vezes. “Treinávamos seis horas por dia e abrimos mão das coisas boas da vida pelo futebol”.

Na primeira convocação, aos 19 anos, disputou o Mundial na China, sendo o artilheiro e eleito por 53 dos 54 votos entre treinadores e imprensa, Bola de Ouro. “Foi uma experiência divina e um divisor de águas na minha vida em projeção profissional”. Depois da Enxuta, Jorginho jogou pelo Atlético Mineiro, onde novamente foi campeão brasileiro e também disputou um mundial interclubes em Moscou, onde novamente se destacou e sendo contratado pelo Spartack Moscou por sete temporadas, fixando o nome entre os maiores do clube russo.

Após isso jogou na Arábia Saudita, sendo campeão e melhor jogador do Campeonato Árabe. “Na Rússia são 20 graus abaixo de zero dez meses por ano. Levei quatro anos para ir sem intérprete no supermercado. Na Arábia, foi ainda pior. Tinha homem bomba, terrorismo, sem vida social e sem intérprete. Foi desafiador entender as táticas e orientações”.

Jorginho também alertou os presentes sobre o risco dos falsos amigos e golpistas, da soberba, sobre a importância da disciplina escolar para o esporte, e a nova realidade de mercado, que exige muito comprometimento dos atletas e da importância do apoio das famílias. “Entre os nove anos até os juniores acontece muita coisa. Existem milhares de boleiros por aí. Mas profissionais são poucos”.

A parte final da palestra foi aberta para perguntas e respostas em torno do companheirismo com outros craques e goleadas da Enxuta sobre equipes locais por 14×1 e 16×1. “É que vocês treinavam depois do trabalho. Para nós era o trabalho”, comparou.

Por fim, o coordenador da FFM, Paulo Sabará, agradeceu a presença de todos e falou da importância dos pais, políticos e líderes serem exemplo para os jovens se espelharem e também serem vistos como cidadãos de bem pela sociedade.

O Projeto Social Jorginho 13 – Cidadão Sem Diferença está sediado em Parobé e Estância Velha. Possui convênios com o Juventude e Aimoré de Caxias do Sul e empresários de São Paulo. A FFM possui parceria com a iniciativa.

Por daiane