Esportes

Um bom público prestigiou as provas do 1°XCM de Arroio do Meio, juntamente com a 5° etapa da Copa dos Vales de MTB, sediado em Arroio Grande, no último domingo. De acordo com o Grupo Catracas Bikers, que organizou o evento, foi uma das melhores provas de MTB já realizadas no município, com estrutura bastante elogiada pelos 102 ciclistas divididos em 14 categorias. O percurso por estradas de terra, trilhas e asfalto foi considerado desafiador.

A chuva no fim de tarde de sábado exigiu com que todo o trajeto fosse remarcado na madrugada de domingo. “Importante que deu tudo certo para garantir a segurança dos atletas. Agradecemos também o apoio da prefeitura, Sicredi e Girando Sol. Em 23 de março participaremos da etapa de Santa Clara do Sul”, disse um dos organizadores, Joel de Lima.

MELHORES COLOCADOS

Elite Masculina: Murilo Conde (Lajeado);

Elite Feminina: Fernanda Finkler (Mato Leitão).

Paraciclismo: Emerson Frolhich.

PARTICIPAÇÕES DE ARROIO-MEENSES

Weslei Loch (Sub 23); Josué Delazeri (Sub 30); Cris Scherer (Master Feminina); Eliezer Correia (Master Masculina A2); Marcelo Alves Nunes (Master Masculino B1); Sigmar Jung (Master Masculino C) Caio Hollmann Pace (Juvenil) – com nove anos, o mais jovem a participar de uma prova de MTB; e além da participação de Rodrigo Marmitt e Charles Luiz Schulze (Estreante).

Por daiane