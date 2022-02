Resenha do Solano

Após Carnaval de Nova Bréscia ter sido oficialmente cancelado, pressão e rodadas de negociações no último fim de semana garantiram a realização do evento que é um dos mais tradicionais da região. Estive na virada do último sábado para domingo na Capital da Mentira e constatei a apreensão e a expectativa dos jovens pelo ‘volta atrás’ na decisão das autoridades. Fato é que a praça e a avenida central começarão a ser ocupadas na metade da tarde por alguns foliões de toda região para garantir a melhor acomodação e localização para a concentração.

Muitas das pessoas presentes no baile do chopp em Linha 32 realizado sábado, estarão em Nova Bréscia neste fim de semana. Em meio ao clima festivo, alguns contribuintes de Arroio do Meio acham injusto o suporte do Poder Público à localidade de Linha 32 no abastecimento de água. A alegação é que outras sociedades de água estariam melhores organizadas em gestão, inclusive com milhares de reais em caixa. Além do mais, o pessoal da ‘cidade’ paga caro pela Corsan e fica quieto.

Vejo que a comunidade de Linha 32 é trabalhadora e próspera. Esta crise hídrica é pontual, devido a uma sequência de estiagens atípicas. Em época de comida cara, não há como sacrificar matrizes produtivas e estruturas, por uma simples interpretação rasa de direitos e deveres. Se estivesse faltando água na baixada, daí o papo tinha de ser mais reto. Todos sabem do seu tema de casa.

O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade, e reconhecido pela ONU como “condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos”.

Essa estiagem já ligou o sinal de alerta para muitos produtores e redes do varejo. Assim que pagarem os investimentos estruturais em andamento, certamente vão investir em grandes parcerias para a segurança hídrica e alimentar.

MUITO ALÉM DO QUE CONTAR VANTAGEM EM BODEGAS

O sonho da UTI Hospital São José de Arroio do Meio, lançado em 2012, o engajamento em torno da obra e a viabilidade do “negócio”, mostram que nossa sociedade evolui conforme os sonhos (página 11). A previsão para ela entrar em funcionamento, na pior das hipóteses é em 2023. Uma das obras mais complexas e ousadas, que conta com o esforço de muitas pessoas. Em meio a dúvidas, é preciso ter cautela na forma como questionar e criticar. É como com o Sisbi. Uma coisa é ‘cadastrar’ pela primeira vez. Outra coisa é manter. Assim são muitas outras coisas na gestão pública e na vida.

INVESTIGAÇÃO EM FORQUETINHA

A presidente da Câmara de Vereadores de Forquetinha, Clarice Gröders, que representou o Executivo na solenidade da Certel, preferiu não se manifestar sobre a cassação em primeira instância do prefeito Paulo José Grunewald (PP) e o vice Grasiani Galli (MDB) – suspeitos de beneficiar pessoas em cargos de confiança com aumento de salários em 2020. Ela acredita na inocência dos mandatários e que há chances de reverter a sentença em segunda instância. Ambos seguem no cargo até o julgamento dos recursos. Clarice só assume a prefeitura, por curto período, caso a justiça determinar a realização de novas eleições.

A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Durante visitação da nova subestação da Certel em Forquetinha, inaugurada na sexta-feira passada (páginas 06 e 07), o ex-subsecretário da Administração de Teutônia, Silvério Brune, conselheiro administrativo da companhia de energia, frisou a importância da eficiência energética para o desenvolvimento regional e para a competividade das cooperativas, integradoras e indústrias. “Em outras regiões o diferencial é a dimensão das áreas de terra”, esclareceu.

Brune, que tem vasto conhecimento na área agrícola, também observou que de nada adiantarão investimentos em irrigação, se não for incorporada fibra às lavouras, para garantir que o microclima do solo fique em torno de 25 graus no verão. Caso contrário a água irá evaporar, segundo ele.

TERCEIRA VIA SAUDÁVEL

O principal líder do PSDB de Arroio do Meio, Adailton Cezar Cé, está na expectativa de um desfecho interno positivo na sigla, para ajudar a construir a terceira via mais saudável para as eleições nacionais (página 03).

