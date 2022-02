Greicy Weschenfelder

O Camping do Irineu situa-se em Forqueta, no interior do nosso município. Um cantinho do céu, paraíso bem pertinho da gente. Bastante conhecido na cidade e na região. Para alguns até mais, em função de grandes eventos regionais, mas intempéries da natureza praticamente devastaram os campings da região e na sua reestruturação muitos optaram pela repaginação mais familiar como foi o caso do camping. Hoje, por exemplo, o camping do Irineu é muito frequentado por famílias e tem a natureza exuberante como carro-chefe, além de vários espaços e sombras com churrasqueiras para as famílias usufruírem e uma comida que chama a atenção no bar situado no centro do local.

Lembro- me que eu cresci dentro do Arroio Forqueta e nossos sábados e domingos eram certamente no camping. Embora não saiba nadar até hoje. Mas isso não significava muito, pois há espaços para o banho de sol, para o mate, para um churrasquinho, a pinguela, o bar para um bate papo, as casinhas em estilo rústico que, inclusive minha família manteve por muitos anos, e, atualmente, são disputadas pela estrutura que têm em seu interior e a possibilidade de passar temporadas em meio à natureza.

O serviço de lanches e comidas é destaque. Eu e meu pai almoçamos muito lá. Tudo capitaneado pelo Irineu, Aloisio Solano, que inclusive ontem esteve de aniversário, a Lúcia e o Irineu, com ajuda da Ilaine, Martinho e Jaqueline. Comida caseira, feita com tempero e amor. Isso junto às grandes árvores, ar puro, gente querida que tem sempre por lá torna tudo espetacular.

Dias desses, e este texto vai em homenagem a esse casal que já frequenta há 30 anos esse nosso cantinho chamado Camping do Irineu, conversei com eles. Chamam-se Paulo Martini e Rose, com fortes ligações familiares na nossa região e há muitos anos também moram em São Paulo. Ele trabalha na INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) como pesquisador. Muito bom falar com eles pois são pessoas maravilhosas e inteligentes. Perguntei por que vêm há tantos anos para cá e o que os atrai por esses recantos? As respostas não demoraram a vir e vão fazer um desfecho bom e entrelaçar bem as ideias deste texto. Falaram pela natureza exuberante, céu espetacular e “limpo” que os fazem analisar as estrelas a olho nu ou com telescópio, a cordialidade das pessoas, os produtos naturais como pão, rosca que encontram no comércio local, além, é claro, da excelente comida caseira e lanches oferecidos no camping, dentre eles citam o famoso bolinho da Tia Lúcia.

Vida longa ao Camping do Irineu! Certamente passam histórias na cabeça de muitos leitores do jornal neste momento e por parte de muitos também tem todo o nosso coração.

Venham visitar este lugar em meio à natureza, com serviços de comidas, bebidas, lanches e cabanas para alugar; caso queiram. Senão vale a pena a vinda para deleite dos olhos e da alma.

Por daiane