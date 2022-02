O Alto Taquari

O Sport Club Cairu sagrou-se campeão do Campeonato Municipal de Minifutebol de Travesseiro, promovido pela Litrafa com apoio da Administração Municipal. A rodada final aconteceu no domingo, dia 13, no campo do Travesseirense. Na final, se enfrentaram Desimpedidos e Cairu. A equipe do Desimpedidos saiu na frente no placar. O Cairu reagiu e empatou, levando a decisão para a prorrogação, na qual o resultado não foi alterado terminando em 1 x 1. A igualdade levou a decisão para os pênaltis, onde o Cairu converteu todas as suas três cobranças, vencendo por 3 x 1, depois que o seu goleiro defendeu uma cobrança do Desimpedidos. Na preliminar jogaram Bar da Ivete e São João pela disputa do 3º e 4º lugar, com vitória do Bar da Ivete por 3 x 1.

No final dos jogos a Litrafa, através de seu presidente Lasiê Delazeri, coordenou a entrega da premiação com a presença do prefeito, Gilmar Southier, secretários municipais e vereadores. O troféu de campeão foi para o Cairu; vice, Desimpedidos; 3º lugar, Bar da Ivete; 4º, São João; melhor disciplina (Oque Importa); goleiro menos vazado, Miguel Bettio (Oque Importa); craque do campeonato, Alex Neitzke (Cairu); goleador, Willian Mocelin (Bar da Ivete) e treinador destaque, Auri Muller (Cairu). A competição, que executou seus jogos nas comunidades de equipes participantes, realizou um total de 32 partidas com 111 gols marcados.

Por daiane