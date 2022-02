Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio (Labo) realizou no sábado, dia 05, os jogos da 2ª rodada do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre, onde se enfrentaram em Linha 32, Cruzeiro 1 x 7 Dona Rita; em São Caetano, Pituca “B” 8 x 0 União; no Passo do Corvo, Passo “B” 5 x 3 Rui Barbosa “A”; em Rui Barbosa, Esperança-RB “B” 2 x 6 Guarani “A”; em Forqueta, Forquetense 2 x 6 Brasil; em Picada Arroio do Meio, Amigos 4 x 4 Passo “A”, em Arroio Grande, Guarani “B” 5 x 3 Pituca “A” e em Rui Barbosa, Rui Barbosa “B” 6 x 2 Glória.

Sábado, dia 12, será realizada a 3ª rodada que apresenta no Passo do Corvo, Passo “B” x Cruzeiro; em Rui Barbosa, Rui Barbosa “A” x Pituca “B”; em Dona Rita, Dona Rita x União; em Rui Barbosa, Esperança-RB “B” x Passo “A”; em Forqueta, Forquetense x Amigos; em Bicudo, Brasil x Guarani “A”; em São Caetano, Pituca “A” x Rui Barbosa “B” e no Glória, Glória x Esperança-RB “A”.

A competição tem a participação de 17 equipes de 12 clubes que estão divididos em duas chaves de seis e uma chave de cinco times. O certame está sendo disputado em categoria única somente com jogadores de Arroio do Meio. Na primeira fase as equipes jogam em turno e returno todos contra todos dentro da chave, classificando os dois melhores em cada chave, mais os dois melhores terceiros colocados que seguem na disputa do campeonato. Um outro grupo de oito equipes disputa a repescagem, sendo que apenas o último colocado entre os 17 será desclassificado.

Por daiane