O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Arroio do Meio bem representado no concurso de Musa do Lajeadense

Nesta semana iniciou o processo de votação on-line pelo Instagram para escolher a nova Musa do Clube Esportivo Lajeadense. Da primeira fase com votação pelos storys, foram selecionadas as cinco finalistas. O município de Arroio do Meio está muito bem representado com duas delas: Daniela Letícia Branchi, 25 anos, moradora da Barra do Forqueta e Carolina Motta, 25 anos do Aimoré.

A votação da fase final será pelo Instagram, no feed do @celajeadenseoficial durante o sábado e o domingo. A candidata com maior número de curtidas será eleita a musa.

Ambas as arroio-meenses estão muito animadas com a classificação e torcendo pela conquista. “Eu sempre fui apaixonada por futebol. Quando era pequena, optava por ganhar bola de presente em vez de boneca. Iniciei treinando futsal com 7 anos, junto com os meninos, então sempre me identifiquei com o esporte. Quando comecei a acompanhar os jogos do Lajeadense, senti a vibração e o apoio da torcida alviazul e me identifiquei. Receber o título de musa é levar no peito uma torcida inteira, que vibra junto. Então eu quero poder representar a todos muito bem. Ainda, eu também jogo futebol e seria uma oportunidade de mostrar que as pessoas podem ser o que quiserem. Para mim, o título será positivo por poder representar um clube que sempre me acolheu muito bem”, relata Daniela. Atualmente, Daniela é Miss Venâncio Aires BFB (concurso regional), miss Beauty Rio Grande do Sul (etapa estadual), e também detém o título de rainha da Gincana do Vale de 2019.

Carolina é bacharel em Direito e já concorreu ao Garota Verão. “Conquistar o título para mim será uma honra. Tenho consciência de que não é apenas futebol, eleita tenho a responsabilidade de levar toda a representatividade das mulheres para os estádios, mostrando que mulher pode torcer e se sentir confortável no estádio, mais do que beleza, o objetivo é mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Tenho uma história especial com o time, o primeiro estádio em que pisei, na vida, foi o do alviazul, no dia do meu aniversário, em 2013, um ano após a perda de minha mãe. Foi um período difícil. Ali fiquei junto da torcida organizada onde me senti acolhida e contagiada pela sua vibração e alegria”, relata Carol.

O título de Musa do Lajeadense é válido por 1 ano. A ganhadora receberá o título, camisa do clube, acesso aos jogos e ações promovidas.

Por daiane