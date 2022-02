O Alto Taquari

A secretaria da Educação de Pouso Novo, coordenada por Liamar Bianchini, reiniciou na segunda-feira, dia 21, todas as suas atividades escolares presenciais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Picada Taquari. O educandário tem matriculados 90 alunos que são atendidos por 13 professores. As aulas funcionam nos turnos da manhã para as séries do 6º ao 9º ano e de tarde do 1º ao 5º ano. Existe uma possibilidade de iniciar em março uma turma de ensino integral.

Outra escola assistida pela secretaria da Educação é a Emei Raio de Sol, que possui mais de 100 alunos na faixa etária dos quatro meses aos seis anos que recebem atendimento de creche e pré-escola. Estes alunos estão divididos em sete turmas, atendidas por 10 professores. O setor educacional de Pouso Novo também possui a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pouso Novo que totaliza 119 alunos matriculados nos dois níveis que têm suas aulas nos turnos da manhã e da tarde. A secretaria da Educação informou que o município atende em torno de 300 alunos com transporte escolar.

Por daiane