O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Um estúdio de gravação é uma instalação física destinada à gravação de músicas, mensagens e jingles (canções) comerciais das mais diversas finalidades. Um bom jingle, ou música curta com letra, é produzido para alavancar a venda de um determinado produto, lançar uma nova marca ou solidificar um nome já existente no mercado. Também os políticos se utilizam dos estúdios de gravação. As canções curtas e de fácil assimilação em época de campanha eleitoral, são produzidas e elaboradas por profissionais que traduzem em canções leves, as mensagens e propostas de determinado candidato. A definição é de Ismael Foppa, operador de áudio que atua no mercado há mais de vinte anos acompanhando bandas, gravando jingles e canções para veiculação em rádios e festivais. Julga o trabalho como prazeroso: “É uma satisfação ouvir um trabalho depois de acabado, onde o músico fica satisfeito e atinge seus objetivos, seja amador ou profissional.”

Ricardo Boeira, produtor musical e músico gaúcho radicado em São Paulo por 21 anos, se mudou recentemente para Arroio do Meio, e trabalha junto à Agência Drops, com o publicitário e designer Gian Oliveira. Cita que para o trabalho de criação atingir seus objetivos, é necessário que o profissional contratado conheça o produto e a proposta, a fim de transformar uma longa mensagem em algo simples e criativo que grude na cabeça das pessoas, atraindo o cliente, ou eleitor, para que consuma o que está sendo veiculado. O nome do produto, marca ou serviço oferecido vai aparecer mais de uma vez na letra. O cliente deve assimilar a proposta, seja comercial ou política, e identificar-se com a ideia do que está sendo promovido. Uma melodia leve, bem-humorada, simples e curta, é mais fácil de lembrar do que dezenas de palavras. O objetivo da mensagem é transformar uma proposta em algo de fácil assimilação, memorização e posterior consumo.

A gravação de músicas de bandas também é produto dos estúdios, onde os artistas, amadores ou profissionais, executam e perpetuam suas composições seja para promover e venderem seus shows posteriormente, ou simplesmente deixarem suas mensagens através da música.

Paulo Roberto Haas, músico autônomo, regente de corais e orquestras, atual titular do Departamento Cultural da Administração Municipal, afirma que corais ou grupos vocais obtêm excelentes resultados nas gravações de estúdio. Não existem ruídos ou interferências, como o som da plateia, conversas, ou até o som do vento e automóveis, empecilhos para quem quer uma gravação limpa e de qualidade. O volume pode ser regulado de maneira a se obter um perfeito equilíbrio entre as vozes. Além disso, a concentração é total, com o grupo mantendo um silêncio, que consequentemente aumenta a produtividade e eficácia nas gravações. “A pandemia obrigou os músicos a se adaptarem às novas tecnologias, para manter o contato com seus fãs. Se tornou imprescindível o trabalho dos estúdios e técnicos de áudio”, ressalta.

A Banda Barbarella possui um estúdio montado na residência do professor e líder, Ivo Spohr. Fazer as gravações em casa agiliza e facilita o trabalho, e é onde o grupo ensaia e grava suas canções. Neste local acontece a troca de ideias do grupo com o técnico de som, e as músicas da banda são criadas e aperfeiçoadas para chegar aos ouvidos dos fãs. Palavras de Ivo: “Música está na cabeça e no coração. Sem a música, posso dizer que não existo.”

O jovem Arthur de Andrade, 18 anos, guitarrista que ainda procura espaço para atuar em bandas, por enquanto expõe suas habilidades e criações na gravação de músicas autorais. “Tocar guitarra e o som acontecer, é o que gosto mesmo de fazer… Não sei explicar, só sei que o fogo do som já corria em minhas veias antes mesmo de eu saber. Ter o apoio de um estúdio de qualidade é fundamental.”

Ser técnico de áudio é uma atividade bastante complexa. Exige conciliar habilidades técnicas e conhecimento musical. Estar sempre atualizado com as tendências do mercado, concentração e percepção sobre seu trabalho.

Por daiane