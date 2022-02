Greicy Weschenfelder

Notadamente dar a culpa aos outros é muito mais fácil do que responsabilizar-se pelos seus atos e arcar com as responsabilidades.

Entendemos que os outros podem fazer por nós e inclusive, em situações difíceis, sentirem o que sentimos e tentar aplacar isso. Mas, impossível pois a única pessoa realmente que pode enxergar e fazer por si somos nós. Cada um é diferente e por isso mesmo deve querer mudar, perdoar, ajudar, enfim, saber o que sente e que isso não tem nada a ver com os outros. Isso não quer dizer que tenhamos que ser egoístas, mas é sobre se aceitar, gostar de si, valorizar as conquistas.

Claro que as outras pessoas, ou melhor, muitas pessoas, estão sempre aí para ajudar e quando podemos, devemos fazer isso, pois coisas simples fazem muita diferença no ato de fazer o bem e ajudar o próximo.

O mundo está num ritmo tão acelerado, no piloto automático, que nem percebemos que podemos ouvir mais, sermos empáticos e, com gestos simples, ajudar. Toda boa ação sempre volta a nós em coisas boas também. Pode não ser automático mas o bem traz o bem. E ele vem.

Tem dois líderes; um em Lajeado e outro em Estrela que me chamam atenção e já faz tempo que queria escrever deles e hoje, veio a calhar pelo assunto do texto: Vavá e o Claudiomiro, respectivamente. Estão sempre colocando informações e conteúdos de utilidade pública das pessoas e também buscando ajuda para quem mais precisa, como pessoas doentes, sem alimentos, enfim, acho muito válido que usam sua liderança, ambos são vereadores, para ajudar. Até criticam, pedem mais do poder público, mas nunca vi ficar só na crítica; dá para ver que não culpabilizam só, vão e fazem. Esses foram apenas dois exemplos de pessoas que vão atrás, dão seu tempo e não deixam de ajudar para empurrar a culpa ao outro, ou empurra o problema. E olha que as redes socias para quem tem muitos seguidores, faz a diferença.

Vamos falar da nossa cidade também; sempre gosto de falar da nossa gente. Vale destacar a Liga de Combate ao Câncer, a Associação que ajuda os cachorros, os Clube de Mães, o Conselho da Comunidade que muito bem poderiam deixar para o poder público mas não, realizam e ajudam as pessoas.

Então é disso que falo, temos opção de nos ajudar, ajudar os outros ou dar a culpa aos outros e sermos sempre coadjuvantes dessa vida que é um presente de Deus e de nossos pais e que é tão curta.

Por daiane