Verão

Um produto que não pode faltar na rotina diária de cuidados é o protetor solar, mesmo em dias nublados. Além de proteger dos raios UVA e UVB, esse tipo de produto também hidrata a pele com uma fragrância suave. Muitos benefícios, não é mesmo?

E como a gente sabe que ninguém gosta de passar o dia com cheiro e o aspecto pegajoso comum do protetor solar, a fórmula desenvolvida pelo Boticário garante uma textura leve e de rápida absorção.

O protetor solar facial também precisa fazer parte da sua rotina diária. A nossa linha de produtos é resistente à água e ao suor, não deixa a pele oleosa e a mantém hidratada e previne o surgimento de linhas de expressão.

Agora, para quem quer ter aquele bronzeado fantástico, o autobronzeador é a opção ideal para deixar a sua pele com cara de verão. O bronzeador promete deixar o seu corpo com o aspecto luminoso e livre de manchas.

Se você procura protetor solar e bronzeador para a rotina diária ou para curtir o verão, temos o produto ideal para você.

Por daiane