Esportes

O Palmense de Palmas relembrou nesta semana os 40 anos da conquista do título de Campeão Regional de 1981 – Taça Antoninho Nool, certame organizado pelo saudoso Wolmir Pedrasa de Oliveira, de Lajeado. A conquista aconteceu numa memorável final de duas partidas diante do XV de Novembro de Sério. A partida final, em Sério, foi disputada no dia 10 de janeiro de 1982, quando o Palmense venceu por 2 x 0, com gols de Pedralli. Na primeira final, em Palmas, as duas equipes haviam empatado em 1 x 1, com gol de Tonho Freitas para o Palmense.

O Palmense que tinha como presidente Zeno Johann e como treinador Ari Colling, de Lajeado, ambos falecidos, jogou a partida com muita garra e determinação formado com Vanderlei, Cafuringa, Ricardo Fensterseifer, Serginho Wilsmann e Wiebiling; Osmar, Babá e Pedralli (Pedro Albino); Tonho Freitas (Beto Weber), Bira e Betinho. A arbitragem foi de Docior Vasques da Cunha (in memoriam).

A final provocou uma grande mobilização na comunidade de Palmas, unindo as suas forças vivas. No dia da final, o clube levou para Sério uma delegação de três ônibus e vários veículos particulares. Na torcida estava o prefeito da época, João Batista Gasparotto. Após a partida, tudo era festa. Uma grande confraternização se iniciou ainda em Sério. No retorno, a delegação realizou uma carreata por Olarias e Lajeado de onde era a maioria dos jogadores, entrando posteriormente em Arroio do Meio, de onde o grupo seguiu até a sede do Palmense. Lá a festa foi contagiante com música da OSPA, foguetório, churrasqueada e cervejada até o final da madrugada.

O Palmense, das tradicionais cores verde e branco, foi criado no dia 11 de março de 1966. Desde a sua fundação o clube tinha uma forte tradição no futebol. Seu primeiro título veio em 1969, quando superou o Sete de São Caetano na final do Campeonato Municipal da Lafa. A conquista seguinte seria o regional em 1981. A chama para conquista de mais títulos está acesa. Além destes títulos anteriormente conquistados, o Palmense já com uma nova geração que tinha sua base na comunidade, voltou a sagrar-se campeão municipal em 1985, 1987, 1989, 1990, 1994 e o último em 2017.

