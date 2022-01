Geral

Uma conversa próxima, com simplicidade e com o olhar voltado exclusivamente para as necessidades do associado. Assim é o atendimento do Sicredi Região dos Vales, seja nas agências ou pelos canais digitais, o principal diferencial é a proximidade com o associado, em qualquer hora, lugar ou canal. Pensando na experiência positiva do associado, a Cooperativa oferece diversos canais de atendimento, todos com simplicidade, agilidade, conveniência e segurança.

Atualmente, o Sicredi Região dos Vales está presente em 18 municípios da região e conta com 21 agências que oferecem espaços aconchegantes para receber o quadro social, e um atendimento em horário diferenciado, das 9h às 16h. Além disso, o associado conta com uma série de canais digitais disponíveis a um clique, intuitivos e fáceis de usar, proporcionando mobilidade e facilidade.

Com isso, é possível realizar as operações financeiras e contatar o Sicredi a qualquer hora e em qualquer lugar, seja nas agências, pelo Sicredi internet, aplicativo para celular e tablets, telefone ou WhatsApp. Consultas, extratos, pagamentos diversos, transferências, pix, aplicações financeiras, comprovantes, cadastramento de débito automático, agendamentos, detalhamentos do cartão de crédito, entre outros, podem ser feitos usando os canais digitais.

Com um portfólio completo de produtos e serviços e as diversas opções de atendimento, o Sicredi Região dos Vales está junto dos associados, facilitando o seu dia a dia.

Por daiane