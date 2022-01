Esportes

Semifinal do Minifutebol de Travesseiro

A Litrafa de Travesseiro realizou no domingo, dia 23, os jogos da 8ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Municipal de Minifutebol. A rodada foi realizada no campo da SER Picada Essig, onde jogaram O que Importa 1 x 2 Bar da Ivete, Real Madruga 1 x 4 São João, Juventude de Três Saltos Alto 1 x 1 Mercenários e Desimpedidos 1 x 2 Cairu.

Encerrada a primeira fase, a tabela de classificação apresenta Bar da Ivete 16p, Desimpedidos 14p, São João 13p, Cairu 12p, O que Importa 11p, Mercenários 07p, Três Saltos 05p e Real Madruga com 0 ponto.

Domingo, dia 30, será realizada a rodada com os jogos semifinais que vai definir os dois finalistas. A rodada acontece no campo da SER Picada Essig, onde jogam às 16h, Desimpedidos x São João e às 17h, Bar da Ivete x Cairu. Os jogos da rodada final, marcada para o dia 06 de fevereiro, será disputada no campo da equipe melhor campanha somando os pontos ganhos na fase de classificação e na semifinal.

Por daiane