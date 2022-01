Resenha do Solano

Computadores não ligam. Ar-condicionados dão pane. Blackouts ocorrem no fornecimento de energia. Veículos têm problema de superaquecimento no motor ou de alternador da bateria. Plantas murcham, secam e até morrem. Nem vou falar do ‘bem-estar animal’, porque é tirania exigir o impossível. Quem somos nós para achar que somos melhores que os equipamentos estruturas ‘indestrutíveis’ que construímos e superiores a força da natureza?

Nas últimas semanas, conseguir fazer o básico, até menos, e sobreviver, já foi uma grande coisa. Estava tão quente que faltou disposição inclusive para o lazer nas horas de folga.

No meio disso temos belos exemplos da família Immich de Linha Pischt Forqueta, que está desde 13 de dezembro sem alojar lotes de frangos e suínos (página 3), para não sobrecarregar a rede da comunidade que está com vasão baixa.

Tanto Éder Joel Immich, 41 anos, como Rafael Rohenkohl, 40 anos, de Passo do Corvo (Agrovale) – proprietário da única composteira do município – têm expectativas de que programas de captação/armazenamento de água de telhados e coberturas, para abastecimento de granjas e/ou irrigação possam sair do discurso político que é esquecido depois das chuvas.

Defendem que investimentos como estes, ou em soluções ambientais, como tratamento de dejetos, possam ser incentivados pelo próprio poder público, que hoje fica com a maior fatia do lucro da produção integrada. Quase o dobro dos produtores que ficam com todo o ônus.

São investimentos que podem ser abatidos na geração de tributos das próprias propriedades, como já ocorre na política de incentivo às indústrias. Pois além da segurança alimentar, vai aumentar a eficiência da produtividade, consequentemente combater o êxodo rural e aumentar a produção, mais impostos, geração de renda e desenvolvimento de sustentabilidade social.

COVID NAS ESCOLAS

Enquanto avança o programa de vacinação infantil contra a Covid-19 (página 05) recebemos informações de que diversos alunos e professores de Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) de Arroio do Meio estão com suspeita ou contágio confirmado, em isolamento domiciliar. A coordenadora Municipal de Educação Infantil, Adriana Kunrath Hammes afirmou que o município está com 17 educadoras, das oito Eceis, positivadas. Entretanto, algumas estão em férias. As profissionais receberam atestado e os alunos foram orientados a ficar em casa, com monitoramento dos sintomas. O retorno das educadoras e dos alunos ocorre na medida que ocorrer melhoria do quadro de saúde, entre cinco e sete dias.

A nova onda da covid-19, também motivou afastamentos em diversas empresas. A suspeita é de que o aumento dos casos esteja ligado a contágios nas viagens de férias e festas de fim de ano. Também há relatos de pessoas com sintomas que não estão fazendo os testes.

MOTOCICLISTA FRATURA VÉRTEBRA EM COLISÃO

Se recupera no Hospital São José de Arroio do Meio, o motociclista de 25 anos, morador de Rui Barbosa, vítima de acidente na VRS-811 em Bela Vista às 7h30min de terça-feira. Com escoriações e dor lombar, ele foi diagnosticado com fratura numa vertebra, mas passa bem.

SETE DE SETEMBRO ELEGE NOVO ECÔNOMO

Ocorreu no domingo, dia 23, na Sociedade Esportiva Sete de Setembro de Capitão a eleição e escolha do novo ecônomo responsável por cuidar e administrar o clube. O responsável será Marcelo Martinelli. Os interessados em marcar horários para prática esportiva (futsal e vôlei), festas e confraternizações podem entrar em contato pelo telefone (51) 9 9404-8359.

‘GASTOS FORÇADOS’

Com viagens internacionais restritas, a elite está ‘forçando sua poupança” em luxos no mercado nacional, como carros esportivos, aeronaves e coberturas. São pessoas que representam cerca de 2% da população brasileira, mas seus gastos são equivalentes a quase 20% do consumo nacional.

Em meio à pandemia, enquanto a maior parte do país sofria com perda de renda, em meio ao avanço do desemprego e da inflação, os mais ricos se viram impedidos de gastar em viagens internacionais e em compras nas principais capitais do consumo do mundo. A espera por uma aeronave nova chegou a 20 meses, dependendo do modelo, em meio a um salto de demanda. A fabricantes de veículos bateram recorde nos modelos mais luxosos e a venda de apartamentos acima de R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, respectivamente — registrou um crescimento de mais de 80% nos lançamentos e de 47% nas vendas. O levantamento é da BBC.

Não precisamos ir para longe. Em Arroio do Meio há diversos exemplos que evidenciam esse comportamento. Segundo corretor de imóveis Darci Hergessel, há dificuldade em encontrar casa com piscina no Centro com custo abaixo de R$ 1 milhão. “Temos clientes interessados, mas não estamos encontrando”.

Por daiane