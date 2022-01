Esportes

A categoria 2010 da Escola de Base Rui Barbosa ficou campeã da Copa Salvador do Sul realizada no decorrer desta semana. A final ocorreu na manhã de quinta-feira, diante do Juventude de Caxias do Sul. Para chegar a final superou adversários como o Fera de Montenegro, SC. Ivoti, Marítimo de Caxias do Sul e a Juventus de Teutônia.

Por daiane