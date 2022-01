Municípios

O calendário do tradicionalismo de 2022 da 24ª Região Tradicionalista foi aberto no primeiro final de semana de janeiro, com a realização do 17º Rodeio Crioulo do CTG Capitão Ribeiro. Realizado no Parque Municipal de Eventos de Capitão, o rodeio teve o apoio da Dália Agropecuária, Sicredi e da Administração Municipal. Marcado pela disputa das provas de tiro de laço, o rodeio teve disputas em mais de 15 categorias com a distribuição de medalhas, troféus e mais de R$ 11 mil de premiação em dinheiro.

A solenidade de abertura foi registrada no final da tarde de sábado, junto com a Hora da Ave Maria, celebrada pelo padre Jean Mara Lafortune, vigário da Paróquia de Capitão. A solenidade foi prestigiada pelo patrão Márcio Zambiasi; prefeito Jari Hunhoff, vereadores e secretário municipais e representantes da 24ª RT. Durante a cerimônia foi prestada homenagem para o Padre Silvério Schneiders, que por muitos anos coordenou a Hora da Ave Maria. Ainda na noite de sábado, o público participou do fandango animado pelo grupo Levada.

As provas continuaram no domingo com as disputas finais e com as provas de laço de vaca parada, realizadas no pavilhão do Parque de Eventos. Mesmo não tendo um público expressivo como em anos anteriores, o rodeio cultivou a tradição gaúcha com a participação de mais de 40 entidades entre CTGs e Piquetes de várias regiões. Na pista, participaram das provas de laço, 210 duplas de laçadores, 55 quartetos e perto de 200 laçadores nas provas do individual, números que atingiram os objetivos do rodeio, segundo informações de integrantes do CTG Capitão Ribeiro.

Por daiane