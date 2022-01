Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio, presidida por Nicolau Gallas, convoca os clubes interessados em participar do Campeonato de Bocha Força Livre de 2022, para reunião que realiza na terça-feira, dia 18, às 19h30min, na Sociedade Central em Bela Vista. Nesta reunião os clubes devem confirmar presença mediante a entrega das fichas de inscrição. Na noite serão cobradas as taxas e feito sorteio de chaves e jogos.

O certame tem início previsto para o dia 29 de janeiro com disputa em divisão única somente com jogadores de Arroio do Meio. A Liga de Bocha está divulgando as três seleções, cada uma com 12 jogadores. Ficou acertado que cada clube poderá inscrever um de cada modalidade em sua equipe. O presidente Nicolau informou que a reunião vai servir para Ronei Gabriel fazer a apresentação de sua sede de bocha (Sociedade Central), instalada nas imediações da SER Livres ou próximo da KF Motos. No final da reunião será servido um petisco aos participantes.

Por daiane