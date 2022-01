Verão

Chegou o verão, e com ele sente-se cada vez mais a necessidade de utilizar óculos de sol para proteção dos olhos. Muitas pessoas usam para completar o look, mas poucas delas sabem a importância que um acessório como esse tem.

A principal função de um óculos de sol é a proteção da incidência de raios solares diretamente em nossos olhos. Da mesma forma que o sol pode vir a causar queimaduras na pele, com a retina não é diferente. Principalmente em locais como a praia, aonde os raios do sol se intensificam, a utilização dos óculos de sol é essencial. Os raios emitidos pelo sol, chamados de raios ultravioleta (UV) são classificados em três classes distintas, UVA, UVB e UVC, que são prejudiciais à saúde visual, e ficam mais intensos no verão. É importante procurar sempre escolher óculos com proteção UV e exija a certificação.

Conforme o técnico em Óptica, Lucas Nascimento, da Ótica Heller, os óculos de sol são importantes na proteção dos olhos, pois a incidência dos raios solares diretamente na visão, mesmo em dias nublados, pode causar sérios problemas de difícil reversão a longo prazo.

Atualmente, no mercado, podem ser encontrados diversos modelos, cores e tamanhos, mas apesar de os óculos estarem ligados diretamente à moda, sua função primordial é a saúde visual. Lembrando que é melhor pagar mais por uma peça com selos de comprovação de qualidade, do que investir pouco em um objeto que pode prejudicar a visão e ainda trazer problemas mais graves. Dando essa atenção especial aos seus olhos, sua saúde visual agradece.

Por daiane