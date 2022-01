Apartes

Os últimos meses do ano e início de 2022 têm sido muito duros, para os produtores, atingidos pela estiagem, que afetou o plantio. Apesar da chuva que deu nos últimos dias, o calor forte, os vendavais também atingiram várias propriedades com destruição de instalações e a falta de energia elétrica que deixou centenas de agricultores sem luz, essencial para tocar as atividades. Algumas propriedades já com geradores instalados (de altos investimentos) conseguiram se livrar de prejuízos nos chiqueirões, aviários e produção de leite. Postes caídos, dificuldade de acesso e morosidade para religar a energia causaram revolta. O sentimento não é novo de modo que durante a semana um grupo de moradores de Colinas chegou a despejar baldes de leite na porta do escritório da RGE de Lajeado, por causa da demora na ligação da energia.

Em Marques de Souza, entre as famílias atingidas, os Gross de Linha Tigrinho calculam um prejuízo superior a R$ 100 mil com o temporal de segunda-feira, que arrancou todo o telhado da sala de ordenha, quiosque e parte do chiqueiro. Os episódios trazem uma reflexão sobre a importância de construções estruturais mais seguras, uma vez que a incidência de ventos mais fortes é até frequente e em relação à energia, a questão de novas alternativas e investimentos em geradores, quando o custo benefício permite. Bem como fontes de energia alternativas.

Litoral com maior índice de casos

Entre as regiões do RS, que contabilizaram maior índice de aumento de casos de Covid-19, está a de Capão da Canoa, conforme divisão geográfica feita pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Fazem parte desta região os municípios que têm praia. Esta semana a região atingiu a média móvel mais elevada, desde o começo da pandemia, com 471,9 casos. A média móvel é calculada somando-se os casos de cada um dos sete dias anteriores e dividindo este resultado por sete, para saber em qual dia a média foi mais alta.

O aumento de casos, segundo especialistas, reflete em parte a grande circulação de turistas, vindos de diferentes regiões, aglomerações, serviços de higiene e limpeza prejudicados por conta do aumento da demanda de atendimentos e relaxamento pessoal com medidas preventivas simples. Como a maioria da população está com o ciclo de vacinas efetuado, como havia sido previsto inicialmente, há menor incidência de casos graves. Também foram enviados alertas para outras regiões: Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana para que apresentem plano de contenção da transmissão do coronavírus.

Crise e imigração

Entre os muitos temas que deverão fazer parte da pauta da campanha eleitoral deste ano é a forma como se comportam as economias, políticas e ideologias de outros países, em relação ao Brasil, especialmente na América Latina.

No caso da imigração, o exemplo diretamente ligado à forma de governo e não a eventos climáticos é a Venezuela. A Polícia Federal estima que aproximadamente 280 mil venezuelanos estejam vivendo no Brasil. A principal porta de entrada é por Pacaraima, fronteira da Venezuela com o Brasil em Roraima. De lá foram se espalhando para outros estados, com grande concentração ainda vivendo nesta cidade e na capital Boa Vista. A vinda se deu nos últimos anos e a maioria fugiu da grave crise econômica da nação, presidida por Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chaves, ícones históricos para a esquerda brasileira (principalmente Lula, Dilma e Gleisi). Maduro está no poder desde 2012 e há controvérsias sérias sobre a lisura das eleições. A maioria dos migrantes saiu do país entre 2018 e 2019. Com a pandemia, a migração diminuiu, por conta de maiores restrições, Em 2020, a inflação atingiu 2,959,8%. Em 2021 ela desacelerou. O presidente decidiu cortar seis zeros da moeda, mais ainda ficou alta em 686,4%, como anunciou o Banco Central daquele país. A Venezuela é o país com a maior inflação do mundo, mas desde setembro do ano passado, por conta de seguidas tentativas de diminuir a inflação ela caiu para um dígito. No ano passado, com a inflação mais baixa, os preços não pararam de subir. O aluguel foi que menos aumentou: 446,3%. A maior variação foi para serviços de moradia: 1.494,6 %. Alimentos e bebidas, subiram 557,2% ; roupas e calçados, 928,1%; transporte, 952,6%; serviços de educação, 1.104,7%; saúde, 942 %.

Inflação nos últimos 10 anos

2012 – 20,1% 2017 – 862,6%

2013 – 56,2% 2018 – 130.060,2%

2014 – 68,5 % 2019 – 9.585,5%

2015 – 180,9% 2020 – 2959,8%

2016 – 274,4% 2021 – 686,4%

Geração de energia solar vai crescer em 2022

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica projeta grande crescimento do setor em 2022. Com a mudança da legislação que institui um marco regulatório, os que encaminharem seu empreendimento solar até o final deste ano, terá garantida uma condição mais favorável, pela compensação dos créditos que são abatidos da distribuidora na conta de luz até 2045. Especialmente setores comerciais e industriais, agora, com maior segurança jurídica procuram pelo serviço que traz grande economia. Em Arroio do Meio e região, várias empresas oferecem o serviço com excelente qualidade.

Por daiane