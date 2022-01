Comércio

O prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini, esteve reunido na sexta-feira com representantes de empresas comerciais instaladas no município. O objetivo da reunião foi iniciar um debate em torno da busca de alternativas para fomentar e incentivar o comércio. O assunto continuará em pauta com a elaboração de um projeto de lei que deverá ser encaminhado para Câmara de Vereadores. O projeto deverá definir a forma e o modelo da concessão do incentivo. “Nosso desejo é que o comércio cresça e se desenvolva, o que consequentemente faz com que nossa cidade também cresça. Estamos buscando alternativas para que eles sejam beneficiados. Esta foi a primeira reunião para um importante passo”, comentou o prefeito Moacir.

Por daiane