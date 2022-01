Em Outras Palavras

Tão óbvio quanto o frio do inverno e o calorão do verão é o nosso hábito de reclamar do tempo. O comportamento do clima é uma das principais pautas para encetar um bate-papo. Seja com estranhos no elevador ou sala de espera do dentista ou com amigos.

Este 2022, com o verão escaldante que há anos não víamos, presenteia quem ralou o ano todo para desfrutar das benesses à beira-mar. Em compensação, as altas temperaturas, associadas à falta crônica de chuvas, castigam mulheres, homens e jovens que produzem nosso alimento, além de garantir a “âncora verde” do setor primário, fundamental para a economia.

Na Fronteira Oeste do Estado vemos cenas que parecem saídas de filmes-tragédia de produção norte-americana. Incêndios repetidos consomem milhares de hectares e causam a morte de rebanhos inteiros em consequência do fogo.

Tenhamos fé, força e determinação

para chegar a dezembro intactos.

A irrigação, avanço tecnológico que garante a sobrevivência alimentar de várias nações, no Brasil continua retórica de período eleitoral. Burocracia, exigências ambientais, custo elevado e dificuldade de crédito para obter financiamento são argumentos para explicar a baixa adesão ao sistema mecanizado de irrigação.

Nos balneários o desafio consiste em driblar aglomerações para fugir da ômicron, variante da covid altamente contagiosa – embora menos letal – que o vírus original. Postos de saúde, hospitais, laboratórios e consultórios registram superlotação para testes e tratamento. O “novo normal”, depois de dois anos de restrições, voltou à estaca zero. É preciso redobrada atenção e vigilância permanente.

Ainda temos pela frente parte de janeiro e todo mês de fevereiro até a retomada do “Brasil de fato”, isto é, passadas as festas de final de ano, as férias e o sagrado Carnaval. Os percalços do novo cotidiano exigem adaptações que nem todos estão dispostos – e preparados – para enfrentar. Atividades básicas, como trabalhar presencialmente, ir à escola, frequentar lugares coletivos, representam sérios riscos à saúde.

O ano, já nem tão novo, mostra as caras comprovando que, de “novo” temos apenas os algarismos. De resto, as ameaças estão por toda a parte. Tenhamos fé, força e determinação para chegar a dezembro intactos.

Por daiane