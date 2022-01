Esportes

A 9ª rodada do Intercamping será realizada neste sábado no Camping Riacho Doce em Linha Perau, Marques de Souza, com início das oitavas de finais da categoria Força Livre. Às 11h50min jogam Real Matismo x Cruzeiro. Às 12h40min – Chapecó x Amigos da 24 A. Às 13h30 min – Boteco do Jair x Demonhos. Às 14h20min – Os Guri da 24 B x Nova Berlin. Às 15h10min – Só nos Apareios x Arranca Toko. Às 16h – Os Parceiros x Galatassarafo. Às 16h50min – Os Penetras x News Car. Às 17h 40min – Maravilha x Vc Amigos.

Resultados da 8ª rodada: Maravilha 2 x 0 Arranca Toko (Força Livre); Sombras Winner´s 1 x 2 Demonhos (Força Livre); Lendas do Movimento 4 x 1 Veteranos Picada May (Veteranos); Assombrados 3 x 1 Bote Farra (Sub 21); Trave City 4 x 0 Amusa (Feminino); Vc Amigos 3 a 0 Cruzeiro (Força livre); e Só nos Aapareio 7 x 4 Largados – Força Livre.

A competição é uma realização da Associação Esportiva de Marques de Souza e tem o apoio da Administração Municipal, Sicredi e Supermercados STR de Lajeado.

Por daiane