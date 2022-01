Carta Branca

Eis aqui um ditado tão antigo quanto aberto para interpretações. “O peixe morre pela boca” é frase de muitos sentidos. Você pode pensar em um peixe mesmo, desses que engolem a minhoca e vão parar na panela, e vai concordar que o peixe corre perigo, quando abre a boca.

Também é possível pensar no peixe como sendo o cara que se deixa perder pela gula. Neste caso, o peixe é pessoa que adora os prazeres da mesa ao ponto de dar chance para o azar. Se for amaciado pelos sabores e – principalmente – pela abundância dos líquidos… estará perdido.

§§§

À primeira vista, a boca é um canal que traz e que leva boas coisas. Afinal, daí veio o leite que a gente mamou e as papinhas que nos fizeram crescer. Mas qual! Muitos perigos rondam nesse campo. Se a gente morder uma isca envenenada, terá o destino do peixe frito.

As palavras, às vezes, são iscas envenenadas. É o que acontece com elogios que penteiam nossa vaidade ou com propostas que se revelam furadas. Quem fala demais, por sua vez, lança uma isca contra si mesmo. Primeiro, por acabar chateando todo mundo ao redor. Difícil suportar quem não dá trégua na fala! Depois, falar muito leva a dizer mais do que a pessoa queria ou devia. (Governantes bem poderiam levar mais a sério esta verdade.)

§§§

As palavras que saem ou que chegam têm seus perigos, sabemos. Mas, igualmente sabemos, que não dá para manter a boca sempre fechada. Não dá para viver sem palavras. As palavras fazem parte da vida – o mesmo que a água é para o peixe. São as palavras que dão forma aos nossos amores, às nossas lembranças e aos sonhos que temos. São as palavras que permitem o diálogo, o debate, o acordo. Os desencontros da convivência, os mal-entendidos e os logros não desaparecem, se nos comunicarmos só por imagens ou por monossílabos – como se faz nas redes sociais. Aliás, os laços humanos estabelecidos eletronicamente são notáveis pela fragilidade. Eles não conseguem saciar nossa alma.

O mundo on-line desvia das dificuldades. Mas não é solução.

§§§

Voltando ao título acima, o risco de abrir a boca é confirmado por mais um ditado corrente: “Em boca fechada não entra mosca”. Quer dizer que o perigo pode chegar pela boca. Mesmo assim, manter a boca fechada não é a salvação da lavoura. A solução tem mais a ver com pensar e escolher.

Ocorre que os perigos mais falam do dono da boca do que da isca em si mesma. A isca por si só não prejudica. É igual a uma espingarda parada. Muitas vezes a culpa acaba nas costas da arma ou da isca – injustamente. A arma não dispara sozinha e a isca é inofensiva, se não for engolida.

É por isto que o cartunista Walt Kelly disse uma vez:

“We met the enemy and he is us.” Algo como: Encontramos o inimigo e ele é nós!

Por daiane