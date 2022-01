Geral

Depois de dois anos letivos marcados pelas medidas de contenção do novo coronavírus, a expectativa para 2022 é de que as aulas sofram menos interferências sanitárias e as atividades nas escolas possam retornar à sua normalidade.

Em Capitão, as 190 crianças das três Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) retornaram na semana passada e o Ensino Fundamental inicia o ano letivo com alunos no dia 14 de fevereiro. São 320 matrículas.

O secretário de Educação Felipe Lorenzon diz que o retorno de alunos às salas de aula será feito normalmente. Espera que 2022 seja um ano de mais tranquilidade no campo da educação, sem a necessidade de interromper as aulas presenciais. No ano passado, desde maio o município tinha 100% dos alunos em sala de aula e não houve maiores problemas. Ele estima que apenas 2% dos alunos não acompanharam as aulas presencialmente.

Em Travesseiro, a Educação Infantil retorna em 3 de fevereiro, com 103 crianças de zero a seis anos na Emei Criança Esperança. Já as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Pretto iniciam em 21 de fevereiro. Na escola estão matriculadas 122 crianças, do primeiro ao sexto ano, conforme a auxiliar administrativa na secretaria de Educação, Thaís Meyer. A Pedro Pretto passa por reforma e ampliação e retorna com as atividades normais, inclusive com o turno integral.

Já em Pouso Novo, o retorno das atividades da Emei Raio de Sol ocorre no próximo dia 7, com aproximadamente 100 crianças de quatro meses a seis anos. Na Escola Municipal Picada Taquari, o ano letivo inicia no dia 21 de fevereiro. Estão matriculados 89 alunos do 1º ao 9º ano. A secretária de Educação Liamar Bianchini acredita que este ano as aulas não tenham interrupções como nos anos anteriores, especialmente por causa da vacinação.

Em Marques de Souza, as atividades da Emei Brilho de Infância, que atende 60 crianças com idade entre zero e três anos, foram retomadas ainda na primeira quinzena de janeiro. As novas matrículas, no entanto, serão atendidas somente a partir da segunda quinzena de fevereiro, em função da equipe reduzida. As etapas jardim e pré, que atendem crianças de quatro e cinco anos, retornam dia 1º de fevereiro, num total de 70 crianças. A escola passa por melhorias no entorno, que incluem um minicampo de futebol com grama sintética, playground com piso emborrachado, área de estacionamento, paisagismo, jardim, cobertura, bancos e instalação de brinquedos temáticos.

Já as aulas da Escola Carlos Gomes, que tem 250 alunos no Ensino Fundamental, o retorno ocorre no dia 23 de fevereiro.

Os protocolos a serem adotados, conforme o secretário de Educação Jurandir Brenner, são os mesmos do fim do ano passado. O cenário, embora tenha um grande número de casos de covid, é mais favorável e ele tem a expectativa de que com o passar do tempo os protocolos sejam totalmente flexibilizados.

Por daiane