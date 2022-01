Municípios

A escassez de chuva registrada desde a metade do mês de outubro vem trazendo situações extremas a população principalmente da área rural dos municípios. Pouso Novo não foge da regra. A falta de chuva que ficou abaixo da média causa sérios problemas com o abastecimento de água potável com sistema de racionamento na Sede e com fornecimento de água para algumas famílias no interior. A falta de água também atinge lotes de animais como frangos e suínos e propriedades que precisam de água para o gado leiteiro e de corte, além de perdas acentuadas com as plantações, principalmente o milho que no município é plantado em grande escala para silagem e com a produção de leite, lavouras de soja, pastagens e com a produção de hortifrutigranjeiros. Diante da situação, o prefeito Moacir Severgnini, depois de providenciar um levantamento através da secretaria da Agricultura e da Emater, assinou decreto de situação de emergência na segunda-feira, dia 03 de janeiro.

Os documentos encaminhados para Defesa Civil do Estado, estavam acompanhados de relatório da Emater assinado pelo chefe do escritório local, Charles Fantin Machado e da Coordenadora da Defesa Civil de Pouso Novo, Rita Zago. Nos relatórios apresentados consta que 280 famílias foram atingidas com perdas na área rural de Pouso Novo. O milho, que possui uma área plantada de 1.200 ha, registra perdas de 35% nos 450 ha plantados para grão e nos 750 ha cultivados para milho silagem. Nas lavouras de soja foi feita uma estimativa de perda de 30% podendo chegar a 50% ou mais; pastagens de 60% e a produção de leite com queda de 25%.

Audiência em POA – Logo após a assinatura do decreto de situação de emergência em Pouso Novo, uma comitiva que tinha em seus integrantes o prefeito e o secretário da Agricultura, Márcio da Silva, estiveram em Porto Alegre, onde se reuniram com a secretária da Agricultura do Estado, Silvana Covatti, para reivindicar ações que possam amenizar a situação com a abertura de novos poços artesianos e instalação de cisternas e açudes no município de Pouso Novo. A informação é de que o município poderá ser beneficiado com medidas através do Programa Avançar.

