Esportes

Numa promoção da Litrafa, está em andamento em Travesseiro, o Campeonato Municipal de Minifutebol. O certame tem a participação de oito equipes com jogos nas tardes de domingo. No domingo, dia 09, foi realizada a 6ª rodada da fase de classificação no campo do Grêmio União de Linha São João, onde se enfrentaram São João 1 x 1 Cairu, Bar da Ivete 1 x 1 Desimpedidos e Oque Importa 3 x 0 Mercenários e Juventude de Três Saltos 3 x 2 Real Madruga.

Neste domingo, dia 16, será realizada rodada no campo do Juventude de Três Saltos Alto com início às 14h, reunindo Juventude de Três Saltos Alto x Desimpedidos, Real Madruga x Cairu, Bar da Ivete x Mercenários e Oque Importa x São João. A liderança do torneio é do Bar da Ivete.

Por daiane