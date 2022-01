Esportes

Entre os dias 19 e 23 de janeiro, o arroio-meense Michel Yépez, 47 anos, disputou o Campeonato Brasileiro de Karatê Interclubes pela categoria Máster 44-47 anos acima de 75 kg, pelas modalidades individual e por equipe. A competição ocorreu em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza.

Na modalidade por equipes, os gaúchos chegaram à semifinal, perdendo para equipe da casa. Na disputa do terceiro lugar contra Pernambuco, os gaúchos venceram por duas lutas a uma. Yépez venceu sua luta por 3 x 0, o que garantiu o bronze.

Na modalidade individual, disputou a final contra um cearense, sagrando-se vice-campeão brasileiro. A luta estava equilibrada e empatada em 0 x 0. No segundo final, o arroio-meense acabou sofrendo um ponto. “O empate levaria à decisão para os juízes, e como eu acredito que estava com mais volume, havia tomado mais a iniciativa, provavelmente pela decisão da arbitragem teriam dado a vitória para mim”, avalia.

Michel também se impressionou com o alto nível de competitividade. “A maioria dos atletas era experiente, competiam a vida inteira, assim como eu. E imagino que devido à distância, aqueles que achavam que não teriam condições técnicas de disputar, nem foram. Fiquei satisfeito porque fiz uma boa luta na disputa do bronze por equipes. Mesmo participando com cinco atletas, a Federação Gaúcha ficou com a 6ª colocação do ranking. Estados com tradição no karatê como Bahia e Minas, com número bem maior de atletas, ficaram atrás da gente”, compara.

Karateca desde os 12 anos e campeão gaúcho em 12 oportunidades, Yépez projeta participar de torneios regionais no decorrer da temporada e no fim do ano participar novamente do Campeonato Brasileiro.

