Bocha

O Forquetense de Forqueta iniciou na noite de sexta-feira, dia 14, um Torneio de Bocha de Casais com a participação de 16 duplas, mesclando casais com menos idade e com mais de 70 anos. Antes dos jogos os participantes foram saudados pelo presidente Aristides Kolzer, pela prefeita em exercício Adriana Meneghini Lermen e pelo organizador Cristovão Steffler. Na primeira noite de jogos o torneio apresentou um bom movimento dentro e fora das canchas. Na primeira fase, que será disputada em três rodadas, os casais estão divididos em quatro chaves de quatro, onde todos se classificam para a segunda fase, que vai ter jogos pelo sistema mata-mata. Nesta sexta-feira será disputada a segunda rodada. Os contatos podem ser feitos com Cristovão Steffler pelo fone 99137-5158.

Por daiane