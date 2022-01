O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O livro é um objeto que pode ser levado junto para qualquer lugar ou ocasião. Nas férias de verão não é diferente, e pode ser uma boa pedida para desfrutar dos dias de descanso fora da escola ou trabalho. Pensando nisso, a Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, de Arroio do Meio, ampliou o seu acervo, oferecendo mais opções aos leitores.

No total, foram adquiridos 166 livros novos, tanto para crianças e jovens quanto para adultos. O valor investido foi de R$ 5.444,90, com recursos próprios do município.

As obras já estão disponíveis para empréstimo domiciliar. Lembrando que, para isso, é preciso fazer um cadastro prévio, apresentando um documento com foto, um comprovante de endereço, uma foto e R$ 5. O horário de atendimento da biblioteca nos meses de janeiro e fevereiro é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 13h30min, sem fechar ao meio-dia.

Mais informações sobre a biblioteca, empréstimos e renovações de livros, pelo número (51) 3716-2887 – Secretaria de Educação e Cultura. Ao lado, você confere algumas das obras novas adquiridas.

Lista de livros novos:

AUTOR TÍTULO ALLENDE, Isabel Paula ARANTES, Ana Claudia Quintana A morte é um dia que vale a pena viver ASSIS, Machado de Dom Casmurro BROWN, Brené A arte da imperfeição BROWN, Brené A coragem de ser imperfeito BROWN, Brené Eu achava que isso só acontecia comigo CAIN, Susan O poder dos quietos COBEN, Harlan Apenas um olhar COBEN, Harlan Fique comigo COBEN, Harlan Myron Bolitar, v. 3 – Sem deixar rastros COLGAN, jenny Um novo capítulo para o amor DONLEA, Charlie A Garota do Lago DONLEA, Charlie Deixada para trás EGER, Edith Eva A bailarina de Auschwitz GASPARETTO, Zibia A força da vida GASPARETTO, Zibia Entre o amor e a guerra GASPARETTO, Zibia O amanhã a Deus pertence GASPARETTO, Zibia O poder da vida HANNAH, Kristin Tempo de regresso HANSON, Rick O poder da resiliência HARARI, Yuval Noah Homo Deus: uma breve história do amanhã HILL, Napoleon Mais esperto que o Diabo: o mistério revelado da liberdade e do sucesso KABAT-ZINN, Jon Atenção plena para iniciantes LE GUIN, Ursula K. A mão esquerda da escuridão LOCKHART, E. Mentirosos MANSELL, Jill Desencontros à beira-mar MANSELL, Jill Muito além do infinito MANSELL, Jill Onde mora o amor MEDEIROS, Martha A claridade lá fora MEDEIROS, Martha Liberdade crônica MEDEIROS, Martha Non-stop: crônicas do cotidiano MEDEIROS, Martha Paixão crônica MEDEIROS, Martha Um lugar na janela 2: relatos de viagem MONTES, Raphael Suicidas O’LEARY, Beth Teto para dois PERLMUTTER, David; LOBERG, Kristin Amigos da mente RILEY, Lucinda As sete irmãs, v. 6 – A irmã do sol RILEY, Lucinda As sete irmãs, v. 7 – A irmã desaparecida ROBERTS, Nora Mortal, v. 10 – Testemunha Mortal SILVA, Daniel A garota inglesa TOLLE, Eckhart O poder do silêncio VIEIRA JUNIOR, Itamar Torto arado VIEIRA, Paulo O poder da ação BENTON, Jim Querido Diário Otário – Pois é, acho que eu tenho superpoderes BENTON, Jim Querido Diário Otário, ano 2, v. 5 – Pode apostar nisso BENTON, Jim Querido Diário Otário, ano 2, v. 6 – Aproveite cada dia como se fosse o mais otário BENTON, Jim Querido Diário Otário, v. 10 – as piores coisas da vida também são de graça BENTON, Jim Querido Diário Otário, v. 8 – Não é minha culpa se eu sei de tudo GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 13 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 26 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 39 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 52 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 65 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 78 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 91 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 104 andares GRIFFITHS, Andy A casa na árvore com 117 andares KINNEY, Jeff Diário de um banana, v. 14 – quebra tudo KINNEY, Jeff Diário de um banana, v. 15 – vai fundo KINNEY, Jeff Diário de um banana, v. 16 – Bola fora MONTGOMERY, Lucy Maud Anne da ilha (Texto integral – Clássicos Autêntica) MONTGOMERY, Lucy Maud Anne de Avonlea (Texto integral – Clássicos Autêntica) Parker, Steve Mudanças na agricultura Parker, Steve Mudanças no mundo POE, Edgar Allan Edgar Allan Poe, v. 1: medo clássico ROWLING, J.K. Harry Potter, v. 4 – e o cálice de fogo RUSSELL, Rachel Renée Diário de uma garota nada popular, v. 13 – histórias de um aniversário nem um pouco feliz SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar em Machu Picchu SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar na África SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar na Amazônia SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar na China SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar na Grécia SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar na Índia SILVA, Flávia Lins e Diário de Pilar no Egito SOUSA, Mauricio de Almanaque do Cebolinha, n. 68 SOUSA, Mauricio de Almanaque temático: Cascão, n. 45 – Capitão feio SOUSA, Mauricio de Almanaque temático: Cebolinha, n. 46 – Maria Cebolinha SOUSA, Mauricio de Chico Bento moço, n. 53 – Guardião da floresta SOUSA, Mauricio de Chico Bento moço, n. 54 – O mestre dos desejos SOUSA, Mauricio de Chico Bento moço, n. 55 – Agronomíadas SOUSA, Mauricio de Mônica especial de Natal, n. 11 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 09 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 11 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 12 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 13 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 14 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 15 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 16 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica jovem, n. 17 – série 2 SOUSA, Mauricio de Turma da Mônica, n. 37 – Planeta terra, planeta água AGRIMBAU, Diego; HOMERO Ilíada (HQ) MELVILLE, Herman Moby Dick (HQ) PYLE, Howard Robin Hood (HQ) SHEAKESPEARE, William; GARCIA, Arthur Romeu e Julieta (HQ) ACHELL, Kirrily Onde Deus está? ALLEN, Pamela Quem afundou o barco? ALTÉS, Marta Só mais cinco minutos BAGULEY, Elizabeth Longe de casa BARBIERI, Paloma Blanca Alves 101 curiosidades: dinossauros BEDFORD, David É minha vez! BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer As Famílias do Mundinho BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer O mundinho de boas atitudes BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer O mundinho sem bullying BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer Um mundinho de paz BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer Valores para conviver bem no mundinho BLAND, Nick O urso esfomeado BRENMAN, Ilan Gabriel, já para o banho! BUCHWEITZ, Donaldo A avestruz atrapalhada BUCHWEITZ, Donaldo A bruxa chatuxa tinha medo da chuva BUCKINGHAM, Matt Diego, o peixinho dourado CARAMEZ, Junior Anne de Green Gables CASSOL, Léia A menina do cabelo roxo: esconde-esconde em Porto Alegre Ciranda Cultural Cinderela Ciranda Cultural Os três porquinhos CORDEROY, Tracey É meu! CORNWELL, Linda Dois ursos famintos DOYLE, Malachy O pintinho e o segredo do sono DREGUER, Ricardo Viagens da Bia – Bia na África DREGUER, Ricardo Viagens da Bia – Bia na América DREGUER, Ricardo Viagens da Bia – Bia na Ásia DREGUER, Ricardo Viagens da Bia – Bia na Europa DUDDLE, Jonny Gigantossauro ELLIOT, Rachel O hipopótamo que estava feliz Esteves, Adriana; Martins, Juliana Coleção Nutrição: para casa e para sala, v. 1 – Nutrição infantil: experimentar, por que não? Esteves, Adriana; Martins, Juliana Coleção Nutrição: para casa e para sala, v. 4 – Nutrição infantil: super sentidos Esteves, Adriana; Martins, Juliana Coleção Nutrição: para casa e para sala, v. 6 – Nutrição infantil: a festa surpresa de Laura FRITH, Alex O grande livro dos dinossauros GARNHAM, Laura A sereia pequenina GRANT, Nicola Rosa, não seja tão curiosa HART, Owen Não consigo dormir HELMORE, Jim; WALL, Karen Quem é você, cavalinho listrado? JENNINGS, Linda A cauda de Caco JENNINGS, Linda Perdido na neve KELLER, R.S.; COSTA, Amanda Xiruzinho de chumbo LANDO, Isa Mara O gato xadrez LEESON, Christine Um dia especial LLENAS, Anna; MONT’ALVERNE, Rosana de O monstro das cores OBIOLS, Anna A cabana mágica (Coleção Papai, eu te amo!) OBIOLS, Anna A viagem espacial (Coleção Papai, eu te amo!) OBIOLS, Anna Estegossauro: o dinossauro mais amigável OBIOLS, Anna Tricerátopo: o mais forte dos dinossauros OLIVEIRA FILHO, Milton Célio de O caso do favo de mel PENNART, Geoffroy de O lobo voltou! RANDO, Silvana Gildo RAWLINSON, Julia A surpresa especial de Rose RITCHIE, Alison O pato mandão SALERNO, Silvana; EBERT, Andrea O aluá do macaco e outras macaquices SMALLMAN, Steve Que mau humor, coruja! SOUSA, Mauricio de Almanaque do Cascão – série 1, n. 66 SOUSA, Mauricio de Almanaque do Chico Bento – série 1, n. 62 STYRING, David Vocês não me pegam! TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Amizade TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Generosidade TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Gentileza TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Honestidade TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Humildade TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Justiça TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Perseverança TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Respeito TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Responsabilidade TRINDADE, Katia O que cabe no meu mundo I – Solidariedade USHER, Sam Onde está Sansão? VILELA, Fernando Abrapracabra! WARNES, Tim Perigoso! WOOD, Audrey A casa sonolenta (Coleção Abracadabra) Hora de dormir

Por daiane