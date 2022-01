Esportes

A Copa Pituca de Minifutebol, promovida pela Associação Recreativa São Caetano – Pituca, realizou na sexta-feira, dia 21, os jogos da 12ª rodada. Nesta rodada jogaram Sete de Capitão 5 x 2 Unidos ao Copo/PC Fretes (Veteranos), Amigos do Felipe Gedoz 2 x 6 Só Barulho/SulFrio Refrigeração (Livre), Invictus 1 x 2 Nova Geração/JJ Ar Condic. (Livre) e Só Barulho/SulFrio Refrigeração 4 x 2 Pratas da Casa (Veteranos).

Classificação – Força Livre – 1º, Shrek/Contra Ordem 18p; 2º, Só Barulho 15p; 3º, Amigos do Felipe Gedoz 13p; 4º, Maxi Clima 13p; 5º, Nova Geração 12p; 6º, Santo Antônio 07p e em 7º, Invictus com 04 pontos. Veteranos – 1º, Só Barulho 18p; 2º, Conte Festas 16p; 3º, Saragossa 13p; 4º, Sete de Capitão 13p; 5º, Unidos ao Copo 10p; 6º, Pratas da Casa 07p e em 8º, Isentos 03 pontos.

Encerrada a primeira fase, estão classificados de forma direta para a semifinal na categoria Força Livre as equipes Shrek/Contra Ordem e o Só Barulho. Na categoria Veteranos estão classificados Só Barulho e Conte Festas. Nesta sexta-feira, dia 28, acontece rodada que vai definir mais duas equipes semifinalistas de cada categoria com disputa de jogos entre os classificados do 3º ao 6º lugar em cada categoria. Nesta rodada jogam às 19h15min c/15min, Saragossa x Pratas da Casa (Veteranos); às 20h10min, Sete de Capitão x Unidos ao Copo/PC Fretes (Veteranos); às 21h, Amigos do Felipe Gedoz x Santo Antônio (Livre) e às 21h50min, Maxi Clima/Ar Cond. x Nova Geração/JJ Ar Cond. (Livre). No caso de empate nestes jogos a decisão da vaga acontece na cobrança de uma série de três pênaltis. Se ainda persistir igualdade, segue a cobrança de pênaltis de forma intercalada. A cobrança de pênaltis deverá ser feita com jogadores que terminaram a partida.

Por daiane