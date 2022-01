Copa Pituca

A Copa Pituca de Minifutebol de 2020, promovida pela Associação Recreativa São Caetano – Pituca, reiniciou seus jogos na sexta-feira, dia 07. O torneio havia sido interrompido em março de 2020, quando faltavam três rodadas da fase de classificação. Havia a participação de sete equipes na categoria Força Livre e oito na categoria de Veteranos. Os jogos do Feminino não têm continuidade. Além das três rodadas classificatórias, outras três serão disputadas como semifinais e finais, com a coordenação de André Rosenbach.

No reinício na sexta-feira, foi disputada a 10ª rodada. Antes da bola rolar foi prestada homenagem com um minuto de silêncio pelo falecimento de Olavo Bruxel e Clari Finger Bruxel, pessoas que tinham ligação com a Associação Pituca e que partiram durante o período de paralização dos jogos. Dentro de campo, a rodada apresentou quatro jogos reunindo Unidos ao Copo/PC Fretes 0 x 1 Conte Festas (Veteranos), Pratas da Casa 1 x 0 Isentos Futebol e Cerveja (Veteranos), Invictus 2 x 3 Scherek/Contra Ordem (Força Livre) e Academia Corpo e Alma/Vale Fleg Mang x0 x 3 Amigos do Felipe Gedoz.

O torneio continua na noite desta sexta-feira, dia 14, quando ocorrem os jogos da 11ª rodada, que vai reunir às 19h15min, Só Barulho/SulFrio Refrigeração x Capitão (Veteranos); às 20h10min, Maxi Clima Ar Condic. x Nova/Geração/JJ Ar Condic (Livre); às 21h, Saragossa x Conte Festas (Veteranos); às 21h50min, CMD Muçum/JA Com Carnes x Isentos Futebol e Cerveja (Veteranos) e às 22h40min, Santo Antônio x Só Barulho/SulFrio Refrigeração (Livre).

Na terceira noite, no dia 21 de janeiro, ocorrem os jogos da 12ª rodada, onde se enfrentam às 20h10min, Capitão x Unidos ao Copo/PC Fretes (Veteranos); às 21h, Amigos do Felipe Gedoz x Só Barulho/SulFrio Refrigeração (Livre); às 21h50min, Invictus x Nova Geração/JJ Ar Condic. (Livre) e às 22h40min, Só Barulho/SulFrio Refrigeração x Pratas da Casa (Veteranos).

Por daiane