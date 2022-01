Resenha do Solano

Nessa vida, quando menos se vê, provamos do nosso próprio veneno. Em Arroio do Meio, nas gestões do MDB/PT, a oposição liderada pelo PP com apoio do PDT, tentou abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar falhas no asfaltamento da estrada geral de Bela Vista/Arroio Grande. Foi barrada porque a situação tinha maioria.

Dessa vez a oposição tem maioria. Os vereadores estarão de recesso até 2 de março. Até lá haverá mais informações sobre o recredenciamento do município ao Sisbi-POA (página 03) e possibilidades de sessões extraordinárias. Pelo que conversei, nos bastidores, apesar das divergências técnicas e jurídicas, e clima inicialmente tenso, a tendência é a busca por um entendimento pelo bem das agroindústrias e pelo desenvolvimento socioeconômico.

No caso da perda definitiva do Selo ou acusações graves na investigação sob sigilo do Ministério Público que apura condutas na Secretaria da Agricultura, a oposição poderá convocar uma CPI, para avaliar o teor dos detalhes. Lembrando que num primeiro momento, o MP é quem acusa e o judiciário julga em uma ou mais instâncias. Um impeachment em torno de improbidades administrativas dependeria de 2/3 dos votos dos vereadores (7,3 votos dos 11), o que é pouco provável.

Vale destacar ainda que em sessão extraordinária realizada em 23 de dezembro foi rejeitada por seis votos (oposição) a cinco (situação), a proposta de adequação que regula o Sisbi-Poa, Cispoa e SIM. A alegação foi de inconformidade com a lei federal, especialmente no que tange a coordenação que, em tese, deve ser feita por concursados.

Entretanto, o assessor jurídico da prefeitura, Israel de Borba, afirma que na Instrução Normativa do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 17/2020, que estabelece os procedimentos para reconhecimento da equivalência e adesão ao Sisbi-Poa e ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), a exigência é: dispor de médicos veterinários e auxiliares de inspeção capacitados, em número compatível com as atividades de inspeção e fiscalização desenvolvidas, com poderes legais para realizar as ações com imparcialidade e independência. O que em sua interpretação pode ser feito por técnicos, indiferentemente do tipo de contrato de trabalho.

É natural gestores conviverem com dilemas “em quem confiar mais: nos concursados com ‘preferências partidárias’ ou nos contratados de sua confiança para funções ‘imparciais’?”. Abre margens para discussões e interpretações quase infinitas. Assim como a influência ou não da atuação dos órgãos públicos na judicialização do debate político. São situações assimiladas pelos participantes da vida pública como estratégias que, às vezes, trazem um fato novo para pauta social.

Não quero crer que é isto que está ocorrendo em torno do debate do Sisbi, mas são fatos ventilados pelas torcidas. Num passado recente, o inquérito das lombadas eletrônicas foi arquivado. Para os derrotados em 2012 o caso trouxe ‘prejuízos de imagem e credibilidade’. Dessa vez os resultados podem ser diferentes, pois as evidências podem ser mais graves ou apenas factoides. Tem muita bola pra rolar. A campanha eleitoral de 2024 já começou e o jogo será disputado jarda a jarda. Com cobertura de todos os ângulos e narrativas possíveis.

CONTRA O DESENVOLVIMENTO?

Na sessão ordinária de quarta-feira foi aprovado por todos os presentes, o pedido de informações da bancada do MDB, cobrando esclarecimentos do Executivo de quem é ou são as pessoas que seriam contra o asfaltamento da ERS-482, conforme pronunciamentos públicos em Arroio Grande no dia 27 de novembro e no bairro Medianeira em 11 de dezembro. Eles consideram graves as acusações considerando a aprovação de financiamento de R$ 14,1 milhões pela Casa.

Enquanto isso, a comunidade de Arroio Grande está muito ‘feliz’ com a poeira e promessas não cumpridas, especialmente no trecho de 1,2 km, que era para ter sido concluído ainda em 2021, mas não ocorreu devido a divergências técnicas.

Também nos bastidores, já escutei acusações de pessoas que estariam engavetando ou trancando o cadastramento do Plano de Ação e documentação para o recredenciamento do Sisbi-POA.

[…]

Perseguição política ou incapacidade técnica, eis a questão. Ou mero revezamento em quem vai ser alvo dos ‘xingamentos’ por um período?

LUTZ PRESENTE NAS REUNIÕES DA CÂMARA

Antes da última sessão os vereadores tiveram um diálogo com o secretário municipal da Agricultura, Élcio Roni Lutz, para esclarecer alguns comentários que surgiram junto ao Conselho Arroio-meense de Desenvolvimento Rural (Conar) a respeito do subsídio para aquisição de sementes forrageiras. Lutz garantiu que irá esclarecer as informações e explicar os motivos dos comentários. O secretário também esteve presente na reunião que discutiu os impasses em torno do Sisbi-POA na terça-feira.

Por daiane