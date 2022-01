Futebol

O Intercampig terá sua oitava rodada, a última da primeira fase, neste sábado, dia 22, no Camping da Pedra. São sete confrontos, que iniciam às 12h30min com Arranca Toko x Maravilha – Força Livre; às 13h20min – Demonhos x Sombras Winner’s – Força Livre; às 14h10 min – Lendas do Movimento x Vet. Picada May – Veteranos; às 15h – Assombrados x Bote Farra – Sub 21; às 15h50min – Amusa x Trave City – Feminino; às 16h40min – Vc Amigos x Cruzeiro – Força Livre e às 17h30min – Só nos Apareio x Largados – Força Livre.

Sétima rodada

No sábado passado o Camping do Germano promoveu a sétima rodada do Intercamping. Com oito partidas as redes balançaram 40 vezes, numa média de cinco gols por jogo.

Resultados

• Os Penetras 4 a 1 Distribuidora Reis (Força Livre) – Gols: Os Penetras – Rafael Reckziegel, Junior Simonetti (2x) e Guilherme Cristofolli; Distribuidora Reis: Fernando Fischer. Cartão amarelo: Distribuidora Reis – Douglas Lussini

• Ser Picada Flor 3 a 4 Desimpedidos (Sub 21) – Gols: Picada Flor – Henrique Petrini (2x) e Ronaldo Gonçalvez; Desimpedidos – Ryan Hass, João Henz 2x e Edinei Valer. Cartões amarelos: Picada Flor – Mateus Petrini e Leonardo Bruch; Desimpedidos – João Henz

• Boteco do Jair 4 a 0 Amigos do 24 A (Força Livre) – Gols: Boteco do Jair – Josué Gomes (2x) e João de Moura (2x). Cartões amarelos: Boteco do Jair – Mateus Novacors e Adrian dos Santos; Amigos da 24 – Alvaro Ponz e William Amorin

• Demonhos 3 a 3 Maravilha (Força Livre) – Gols: Demonhos – Samis Lohmann, Alisson Spiecker e Willian Spiecker; Maravilha – Jeferson Schneider, Renato Marin e Marcos dos Santos. Cartões amarelos: Demonhos – Samuel Hauschild e Rudinei Finger; Maravilha – Anderson Belmonte e Josue Demichei

• Chapecó 2 a 1 Galatassarafo (Força Livre) – Gols: Chapecó – Juliano Severgini e Denilson da Rosa; Galatassárafo – Jonathan Reiners

• Trave City 1 a 2 Meninas do Gole (Feminino) – Gols: Trave City – Ana Paula Groders;

Meninas do Gole – Amanda da Silva e Paloma Battisti

• News Car 1 a 6 Os Guri da 24 B (Força Livre) – Gols: News Car – Ricardo Zuleger;

Os Guri – Luis da Silva (2x), Elieser Kern (3x) e Thiago Cardoso

• Sombras Winner’s 2 a 3 Arranca Toko (Força Livre) – Gols: Sombras Winner’s – Paulo Araujo e Luis Carlos Dresch; Aranca Toko – Vinicius Gohl (2x) e Fernando Pedó. Cartões amarelos: Sombras Winner’s – Ismael Alberton; Arranca Toko – Tobias de Lima e Jean Black

A competição, promovida pela Aemaso, tem o apoio da Administração de Marques de Souza, Sicredi e Supermercados STR de Lajeado.

Por daiane