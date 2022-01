O Alto Taquari

Tem início marcado para sábado, dia 29, o Campeonato Municipal de Bocha Força Livre promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio (Labo). O certame vai reunir 17 equipes de 12 clubes e será disputado em categoria única somente com jogadores de Arroio do Meio. As equipes estão divididas em duas chaves de seis times e uma chave de cinco. Na primeira fase as equipes jogam em turno e returno, todos contra todos, dentro da chave, classificando os dois melhores em cada chave, mais os dois melhores terceiros colocados que seguem na disputa do campeonato. Um outro grupo de oito equipes disputa a repescagem, sendo que apenas o último colocado entre os 17 será desclassificado.

Na chave “A” jogam Cruzeiro de Linha 32, Pituca “B”, Dona Rita, Passo do Corvo “B”, Rui Barbosa “A” e União de Arroio Grande. Na chave “B” teremos Forquetense, Esperança-RB “B”, Guarani “A”, Passo do Corvo “A”, Amigos de Picada Arroio do Meio e Brasil de Bicudo. Na chave “C” jogam Pituca “A”, Esperança-RB “A”, Guarani “B” , Rui Barbosa “B” e Glória.

Na primeira rodada jogam Cruzeiro x Pituca “B”, Dona Rita x Passo do Corvo “B”, Rui Barbosa “A” x União, Esperança-RB “B” x Forquetense, Passo do Corvo “A” x Guarani “A”, Brasil x Amigos, Pituca “A” x Esperança-RB “B” e Guarani “B” x Rui Barbosa “B”.

Por daiane