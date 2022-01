Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro, coordenada por Jorge Bettio, Juarez Bruissmann e Vanderlei Tresoldi, reiniciou no sábado, dia 15, os jogos do Campeonato Municipal de Bocha com a realização da 5ª e última rodada do primeiro turno. Nesta rodada jogaram Cairu 2 x 2 São Miguel, Bar da Ivete 4 x 0 Três Saltos Alto e Três Saltos Baixo 4 x 0 Travesseirense.

Sábado, dia 22, inicia o returno quando jogam em Três Saltos Alto, Três Saltos Alto x Três Saltos Baixo; em Travesseiro, Travesseirense x Cairu e em São Miguel, São Miguel x Bar da Ivete. As partidas são disputadas com duas duplas e dois trios com jogos em turno e returno todos contra todos, classificando os quatro primeiros para a fase semifinal.

Por daiane