Obras

O prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini acompanhado pelo secretário de Obras, Leandro Markmann, estiveram em Porto Alegre na quinta-feira, dia 20, para fazer a assinatura de convênio com o governo do Estado para liberação de uma verba a fundo perdido de pouco mais de R$ 503 mil para obra de pavimentação com asfalto da rua Tiradentes através do Programa Pavimenta/RS. O convênio estabelece que o município participe com uma contrapartida de pouco mais de R$ 88,7 mil. A rua Tiradentes é uma via que da acesso e saída da Vila Tropeiro para a BR-386. A pavimentação está prevista para ser executada desde a esquina da rua Santo Paludo até na BR-386.

Por daiane