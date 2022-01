Turismo

O governo do Estado lançou, na terça-feira, o programa Avançar no Turismo, com aporte de R$ 131 milhões em recursos do Estado para investimentos nesse segmento. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini, no cais do porto, na capital, um dos mais conhecidos cartões-postais do Rio Grande do Sul.

O governador lembrou que os investimentos vão atender não só os turistas, mas também os moradores das localidades contempladas, que vão poder contar com mais estrutura. Do total de recursos anunciados, R$ 128 milhões serão destinados a projetos de infraestrutura turística, mediante contrapartida dos municípios. Foram selecionados 139 projetos em convênio com 134 municípios para construção, revitalização e/ou reforma de infraestrutura de equipamentos urbanos ou rurais, com finalidade turística. Com a contrapartida das prefeituras, o investimento será de R$ 175 milhões. Arroio do Meio teve o projeto do pórtico turístico na entrada da cidade contemplado, totalizando R$ 683.918,62 – R$ 400 mil do Governo do Estado e o restante – R$ 283.918,62 – contrapartida do município. Na região, outros projetos foram contemplados.

