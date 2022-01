Futebol

Está agendada para este sábado, no Camping do Germano em Linha Perau, a 7ª rodada do Campeonato Intercamping de Marques de Souza. Às 12h jogam Distribuidora Reis x Os Penetras (Força Livre); às 12h50min – Ser Picada Flor x Desimpedidos (Sub 21); às 13h40min – Boteco do Jair x Os Guri da 24 A (Força Livre); às 14h30min – Demonhos x Maravilha (Força Livre); às 15h20min – Chapecó x Galatassarafo (Força Livre); 16h10min – Meninas do Gole x Trave City (Feminino); às 17h – News Car x Os Guri da 24 B (Força Livre); e às 17h50min – Sombras Winner´s x Arranca Toko (Força Livre).

Após parada de duas semanas o Camping do Riacho Doce promoveu a 6ª rodada do Intercamping, com os seguintes resultados: Os Parceiros 4 x 0 Distribuidora Reis ( Força Livre); Demonhos 0 x 1 Arranca Toko (Força Livre); Assombrados 1 x 1 Desimpedidos (sub 21); Futuros Velhos 2 x 5 Lendas do Movimento (Veteranos); CHB 0 x 3 Bote Farra ( Sub 21); Chapecó 2 x 0 Largados / Oficina LM (Força Livre); Os Parceiros 1 x 1 Os Penetras (Força livre).

O Intercamping é uma realização da Associação Esportiva de Marques de Souza com apoio da Administração Municipal, Sicredi e Supermercados STR de Lajeado.

Por daiane