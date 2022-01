Esportes

Está programado para o dia 06 de março o início da 4ª Taça Integração. A realização da competição foi definida em reunião promovida pela Associação Esportiva de Marques de Souza (Aemaso) na sede do Dispolis em Forquetinha, na noite de quarta-feira, com dirigentes do Brasil e Bragantino de Marques de Souza, Nacional de Forquetinha, Minuano de Canudos do Vale e Montanha de Lajeado. As equipes presentes apreciaram as questões apresentadas pela Aemaso e alguns ajustes foram feitos para a realização da competição. A ideia para essa 4ª edição é trazer de volta os aspirantes, que não foram disputados nas outras 3 edições.

Por daiane