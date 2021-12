Vitrine de Natal

Sem atividades com concentração de público para o fim de ano, Travesseiro aposta no voluntariado e no espírito natalino das comunidades para celebrar uma das datas mais importantes do ano. Para isso, está sendo preparada a decoração dos espaços públicos no centro e no interior.

Conforme o prefeito Gilmar Luiz Southier, a decisão do município em não realizar festividades partiu de uma avaliação sanitária para que se evite aglomerações. “Ainda precisamos nos cuidar para que a pandemia e os casos diminuam de uma vez por todas”, afirmou o prefeito, durante uma apresentação da Orquestra Infantojuvenil na praça municipal, na última quinta-feira, 2.

A iluminação, desde a última semana, já pode ser contemplada nos arcos da Avenida 10 de Novembro e na Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação. Na Praça Municipal Recanto da Alegria, a iluminação e decoração foram coordenadas pelo funileiro Edemar Immich, de Lajeado.

Além da iluminação, enfeites serão instalados em todas as comunidades do município. O roteiro iniciou na igreja em Barra do Fão. Conforme a secretária da Assistência Social, Eloise Maria Zanatta, um grupo de artesãs voluntárias está criando os enfeites e peças natalinas há, pelo menos, dois meses.

O grupo passará por todas as comunidades, enfeitando espaços como salões e igrejas. Todo o trabalho foi realizado no Cras, que cedeu os materiais de confecção.

De acordo com Eloise, é uma forma de valorizar o trabalho das artesãs do município, que de forma gratuita, colocaram seu tempo à disposição e se envolveram para uma decoração natalina em toda a cidade. “Entendemos que isso é importante para as pessoas que se dedicam a essa atividade e tornam o natal ainda mais bonito”, destaca.

Nas redes sociais, também está sendo feita a publicação dos vídeos organizados pelas entidades contempladas com o recurso da lei federal Aldir Blanc. Os vídeos foram gravados individualmente pelos corais União de Três Saltos, Juvenil Novo Brilho, pela Orquestra Municipal e pelo Centro de Tradições Gaúchas Travessia Crioula.

Por daiane